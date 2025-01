La Grèce délivrera 90 000 visas de travail en 2025 : focus sur les métiers les plus demandés

La Grèce, à l’instar de nombreux pays européens, est confrontée à une pénurie de main-d’œuvre de plus en plus aiguë. Pour pallier ce manque, le gouvernement grec a décidé d’adopter une politique d’immigration plus ouverte.

En effet, le pays prévoit d’ouvrir ses portes aux talents étrangers et d’émettre 90 000 visas afin d’attirer des travailleurs étrangers qualifiés et non qualifiés pour pourvoir les postes vacants dans divers secteurs, tels que l’agriculture, le tourisme et les services.

Pénurie de main d’œuvre : la Grèce ouvre ses portes à l’immigration professionnelle

Le gouvernement grec a annoncé fin décembre dernier avoir prévu de délivrer 89 290 visas de travail à des ressortissants étrangers en 2025. Le pays, qui souffre cruellement d’un manque de main d’œuvre dans plusieurs secteurs, envisage d’adopter une politique d’immigration plus ouverte.

En effet, face à un marché de travail tendu, le gouvernement grec a approuvé fin décembre un plan d’immigration économique ambitieux. Une décision qui va permettre de couvrir les emplois vacants dans le pays et de pallier ce besoin en main d’œuvre.

Sur les 90 000 visas de travail prévus pour 2025, une répartition précise a été effectuée : 45 670 seront destinés à des emplois saisonniers, nécessitant des visas de courte durée, principalement pour répondre aux besoins de l’industrie touristique.

Par ailleurs, 41 670 visas de longue durée seront délivrés pour pourvoir les postes considérés comme étant en tension, c’est-à-dire les métiers pour lesquels il est particulièrement difficile de recruter des travailleurs grecs. Enfin, 2 000 visas seront réservés à des travailleurs étrangers hautement qualifiés, appelés à renforcer certains secteurs stratégiques de l’économie grecque.

La Grèce recrute dans ces secteurs clés

Dans le détail, 16 000 postes sont ouverts à des travailleurs non qualifiés, notamment dans les domaines tels que l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche. De plus, 4 950 emplois visent des ouvriers dans le bâtiment et la construction.

Dans le secteur de l’industrie, la Grèce prévoit de recruter 5 000 profils dans la fabrication, l’emballage et le stockage. Mais ce n’est pas tout. Le gouvernement grec ouvre ses portes à 5 000 travailleurs étrangers qui dépendent des domaines de nettoyage, de la cuisine, de la restauration, du tourisme, des aides domestiques et des employés de bureaux. À cette liste s’ajoutent le même nombre qui concerne aussi des employés de bureaux dans des entreprises nationales.

Pour rappel, le plan ambitieux ne s’arrête pas à ce quota de visas. Consciente de la complexité des procédures d’obtention de permis de travail, la Grèce prévoit de présenter, au printemps prochain, un plan visant à simplifier et à accélérer ce processus.

L’essentiel de l’article :

La Grèce, comme de nombreux pays européens, fait face à une grave pénurie de main-d’œuvre dans divers secteurs, notamment le tourisme, l’agriculture et les services ;

Pour pallier ce manque, le gouvernement grec a décidé d’ouvrir ses portes à l’immigration en délivrant près de 90 000 visas de travail en 2025 ;

La répartition des visas est détaillée : une majorité pour les emplois saisonniers, une partie importante pour les métiers en tension et une minorité pour les profils hautement qualifiés.

