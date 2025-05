La grave révélation de Bourahli sur El-Heddaf

24 ans après, Issaâd Bourahli fait une grave révélation sur El-Heddaf. Il confie que le journal spécialisé en sport l’avait privé du Ballon d’Or en 2001 au profit de Djamel Belmadi.

Entre 2001 et 2018, le journal sportif El-Heddaf organisait la cérémonie du Ballon d’Or. Une prestigieuse distinction personnelle décernée au meilleur footballeur algérien de la saison et selon, selon un vote et les performances du lauréat.

Le lauréat du premier Ballon d’Or algérien était Djamel Belmadi. 24 ans après, Issaâd Bourahli, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du football algérien, fait une grave révélation. En effet, il confie que c’était lui qui devait recevoir la récompense, mais les organisateurs de la cérémonie avaient fait machine arrière pour l’attribuer à l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

« On m’avait contacté pour m’informer que je suis le lauréat du Ballon d’Or-2001, mais on m’avait privé de cette distinction personnelle à la dernière minute pour l’attribuer à Djamel Belmadi. Jusqu’à présent, je ne sais pas pour quelles raisons », raconte-t-il avec grande amertume lors de son passage sur une émission sportive diffusée sur une chaine de télévision privée.

Et d’ajouter : « Il faut savoir que Belmadi était un grand joueur, mais en 2001, il était remplaçant à l’Olympique de Marseille. Et vu mes performances à l’époque, j’aurais mérité le Ballon d’Or ».

À noter que trois joueurs seulement évoluant en championnat national se sont offert le Ballon d’Or algérien. Il s’agit d’Ammar Amour (USMA, 2003), Moussa Saïb (JSK, 2004) et Billel Dziri (USMA, 2005). Certes, Rafik Saïfi (2008) ou encore Islam Slimani (2013) l’avaient déjà remporté, mais ils évoluaient en Europe.

Rappelons que Issaâd Bourahli a exercé à El-Heddaf TV comme consultant les années passées. Il occupe actuellement le poste de porte-parole à l’ES Sétif.

Quel est le meilleur joueur de l’histoire du foot algérien selon Bourahli ?

Iassaâd Bourahli a été interrogé sur le meilleur joueur de l’histoire du football algérien. Sa réponse était surprenante puisqu’il ne s’agit ni de Lakhder Belloumi, ni de Rabah Madjer ou encore Riyad Mahrez.

« Il y a des footballeurs que je n’ai pas vu, comme Lahcen Lalmas, mais le meilleur de l’histoire du foot algérien, c’est l’ancien meneur de jeu de l’ES Sétif Nacer Adjissa « , a-t-il avoué.

🟢 À LIRE AUSSI : Assad : « le Président Chadli nous a ordonné de perdre la finale de la CAN 1980 face au Nigéria »

Et d’ajouter : « Lakhdar Belloumi n’est pas à présenter. C’est la classe à l’état pur. Mais à mon avis, Adjissa est au-dessus de tout le monde… En deuxième position, je cite Malik Zorgane et Salah Assad vient en troisième position. Ça reste mon avis ».