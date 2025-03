La Grande Poste d’Alger retrouve son éclat : un vaste chantier de restauration lancé

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, accompagné du wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a pris connaissance d’une présentation concernant la rénovation et la réhabilitation de la Grande Poste et de ses annexes.

Cet exposé a été présenté par un bureau d’études composé d’architectes spécialisés et qualifiés dans la restauration des monuments historiques classés, lors de leur visite sur le site.

Selon le ministère, les études relatives à ce projet se dérouleront en quatre phases distinctes. La première phase concerne la réhabilitation de la grande salle ainsi que du musée postal situé dans l’édifice.

🟢 À LIRE AUSSI : Expérience inédite à Alger : un boulevard de la Grande Poste transformé en rue piétonne

Les travaux ont déjà débuté et, une fois achevés, cet espace sera dédié à l’exposition des différents timbres postaux émis depuis le recouvrement de la souveraineté nationale, à l’intention des philatélistes et du grand public.

La deuxième phase portera sur les travaux d’urgence, dont les démarches administratives ont déjà été finalisées. Les travaux seront lancés prochainement par l’entreprise chargée de leur réalisation.

La Grande Poste d’Alger : Un projet de rénovation ambitieux

La troisième phase, quant à elle, englobera les études nécessaires à la restauration de l’ensemble des installations de la Grande poste, dans le but de préserver sa dimension historique. Enfin, la quatrième et dernière phase consistera en un concours d’idées pour une exploitation optimale de ce monument à l’avenir.

Construit en 1910 au cœur d’Alger sur le site d’un ancien fort turc, le bâtiment de la Grande poste, de style néo-mauresque, est aujourd’hui un site touristique emblématique de la capitale. Ce projet de réhabilitation vise à redonner à ce monument toute sa splendeur tout en préservant son patrimoine historique et culturel.

🟢 À LIRE AUSSI : La Grande Poste d’Alger dans la liste des plus beaux joyaux architecturaux du monde

En marge de cette visite, le ministre a pris le temps de s’entretenir avec plusieurs philatélistes rassemblés devant la Grande Poste. Ces passionnés lui ont présenté une variété de timbres exposés, suscitant des échanges riches et instructifs.

Sensible à leur engagement, Zerrouki a annoncé la création d’un espace dédié à ces collectionneurs, mettant en avant leur contribution essentielle à la valorisation du patrimoine philatélique algérien. Il a également évoqué la nécessité de mettre en place des moyens et des initiatives pour préserver ce patrimoine et le transmettre aux générations futures. Une décision qui souligne l’importance de la philatélie dans la préservation de la mémoire collective.