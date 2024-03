La Grande poste d’Alger dans la liste des plus beaux joyaux architecturaux du monde

L’Algérie regorge de paysages emblématiques et de sites historiques qui ne demandent qu’à être visité. D’ailleurs, un de ces derniers domine le classement des plus beaux sites architecturaux à découvrir dans le monde. En effet, dans un récent classement établi par le site spécialisé Architectural Digest.

En plus de la diversité de ses paysages et la richesse de son patrimoine et ses traditions, l’Algérie se distingue aussi par de nombreux sites historiques d’une beauté à couper le souffle, dont la Grande Poste d’Alger.

11 plus beaux bureaux de poste du monde : Alger se distingue

Érigée en 1910, la Grande poste d’Alger domine le classement d’Architectural Digest. En effet, l’édifice, située rue Larbi Ben M’hidi à Alger centre, occupe la première place de cette liste qui comprend onze des plus beaux bureaux de poste du monde.

Conçue par les architectes Jules Voinot et Marius Toudoire, la Grande poste d’Alger attire les regards des plus curieux par sa façade imposante et ses détails finement dessinés. Ses arcs en fer à cheval, ses frises sculptées et ses mosaïques témoignent de la grandeur de l’architecture mauresque.

Par ailleurs, en deuxième position de ce classement des plus beaux bureaux de poste du monde, figure le bureau de poste central de Saigon à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, suivi par le Palacio de Correos de Mexico, qui occupe la 3ᵉ place de ce podium.

En 4ᵉ place, Architectural Digest cite le bureau de poste des États-Unis à Los Angeles et en 5ᵉ position le Palacio de Comunicaciones à Madrid. Ce classement se poursuit par le bureau de poste de Columbus à Indiana qui occupe la 6ᵉ place et le bureau de poste James A. Farley à New York en 7ᵉ position. De plus, le Palazzo Delle Poste à Raguse se positionne, quant à lui, en 8ᵉ marche de ce classement. Le bureau de poste principal de Bonn, le bureau de poste général de Calcutta et enfin le bureau de poste de Winslow à Arizona arrivent en 9ᵉ, 10ᵉ et 11ᵉ places de ce classement des 11 plus beaux bureaux de postes du monde.

