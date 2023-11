La Grande Mosquée de Paris s’exprime sur la montée des discours haineux en France

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la Grande Mosquée de Paris a exprimé son inquiétude quant à « la forte montée des actes et des discours portant atteinte à des groupes, des personnes et des biens en raison de leurs appartenances religieuses, quelles qu’elles soient, en France ».

En effet, théâtre de plusieurs actes racistes, xénophobes et islamophobes, sur les plateaux télévisés comme dans la rue, la situation en France s’avère de plus en plus inquiétante.

Ainsi, la Grande Mosquée de Paris a exprimé son extrême « préoccupation par la forte montée des actes et des discours portant atteinte à des groupes, des personnes et des biens en raison de leurs appartenances religieuses, quelles qu’elles soient, en France. », dit le communiqué.

« Elle alerte les pouvoirs publics et leur demande de prendre toutes les dispositions pour lutter contre cette recrudescence qui met à mal la coexistence religieuse et aggrave dangereusement les tensions dans notre pays, à l’heure du drame insoutenable qui se déroule au Proche-Orient. La Grande Mosquée de Paris a notamment le devoir de s’élever contre l’augmentation des actes et des discours antimusulmans. Elle dénonce la libération progressive et inquiétante d’une parole essentialiste, stigmatisante, raciste et haineuse contre les musulmans de France. », ajoute le communiqué.

Montée des discours haineux en France : la Grande Mosquée de Paris passe à l'action

Dans son communiqué, la Grande Mosquée de Paris a dénoncé « les propos scandaleux et répréhensibles ont été tenus par certaines personnalités politiques et médiatiques dans le but de jeter l’opprobre sur nos concitoyens musulmans et de les exclure de la communauté nationale. », lit-on.

À cet effet, la Grande Mosquée de Paris indique qu’elle « étudie toutes les voies de recours contre les propos en question et demeurera résolument engagée pour que chaque citoyen français puisse vivre sa religion en toute sécurité et en toute dignité, dans l’unité nationale. », dit le communiqué.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄 | La Grande Mosquée de Paris s’élève contre l’augmentation des actes et des discours antimusulmans :https://t.co/fVEEkWaNtf pic.twitter.com/bTpwwk2cC5 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) November 2, 2023

Une mosquée à Nanterre reçoit une lettre de menace

La mosquée Roanne, située à Nanterre, a reçu un courrier portant un message abject de menace. En effet, la mosquée de Nanterre a reçu une lettre de menace dans laquelle les signataires disent « nous brûlerons au hasard, vos écoles coraniques, vos mosquées, vos commerces, vos quartiers, vos cités, et nous vous pourchasserons hors de France jusqu’au dernier ! » lit-on. Un scandaleux message qui ne semble pas connaître une importante médiatisation en France.