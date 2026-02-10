La Grande Mosquée de Paris publie un guide de 900 pages pour concilier islam et laïcité en France

Après trois ans de préparation, la Grande Mosquée de Paris dévoile, en ce mardi 10 février 2026, un guide de 900 pages. Cet ouvrage a pour but d’accompagner les musulmans de France dans « la conciliation de leur foi avec les principes de laïcité républicaine », abordant des thèmes variés allant du quotidien aux questions de société (voile, ramadan, avortement…).

Contrer les amalgames par le dialogue : c’est l’ambition de la Grande Mosquée de Paris. Sous l’impulsion de son recteur, un groupe de travail inédit a planché sur une vision de l’islam en harmonie avec les sociétés laïques. Cette démarche aboutit aujourd’hui à un livre de référence structuré autour de deux piliers : une charte sur la citoyenneté et un glossaire explicatif. Pour Chems-Eddine Hafiz, il s’agit de porter un message « bienveillant, ouvert et pacifique », loin des dérives communautaristes.

Pour élaborer cet ouvrage, la Grande Mosquée de Paris a mis en place deux instances de réflexion travaillant de concert : une commission religieuse et une commission issue de la société civile. Composée d’imams français et européens, mais aussi soutenue par de hautes autorités internationales (comme Al-Azhar et la Zitouna), la commission religieuse a identifié les points de tension entre pratique rituelle et vie quotidienne en Occident. Quant à la seconde commission, celle-ci a réuni un panel d’acteurs divers : élus, intellectuels, professionnels de santé et représentants d’autres cultes.

« L’islam, les musulmans, nous sommes un problème »

Après trois ans de travail collectif, la Grande Mosquée de Paris publie un manuel de référence visant à réconcilier pratique religieuse et citoyenneté. Intitulé « Musulmans en Occident : Pratique cultuelle immuable, présence adaptée », ce livre s’attaque aux discours haineux et au communautarisme tout en prouvant que l’islam s’accorde avec les fondements républicains. Il clarifie de nombreux termes pour offrir une lecture de la foi adaptée au contexte occidental et laïque.

Interrogé ce mardi sur le plateau de BFMTV, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, a précisé que cet ouvrage vient clarifier la place des musulmans au sein de la société française actuelle. Il a profité de cette intervention pour exprimer son malaise face au climat actuel : « Depuis des années, l’islam, les musulmans, nous sommes un problème (vus comme un problème dans les médias et la société). Vous croyez que ça ne me gêne pas quelque part ? ».

Au-delà du dialogue avec la société, cet ouvrage se veut un outil de pédagogie interne. Pour Chems-eddine Hafiz, une partie du malaise vient du fait que les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas parfois les fondements de leur culte. Il déplore que l’islam soit trop souvent perçu, même par ses propres fidèles, comme une religion « étrangère » au contexte dans lequel ils évoluent.

« Une institution qui ouvre le débat »

Plus qu’un simple manuel pratique, cet ouvrage se veut un point de départ pour la réflexion. Le recteur souligne que l’ambition première était de clarifier le lexique religieux pour permettre une discussion ouverte. Selon lui, les définitions proposées sont des invitations au débat et non des conclusions définitives.

La Grande Mosquée de Paris adopte une approche interactive : le public est invité à consulter le glossaire en ligne pour y proposer des ajustements, solliciter de nouvelles définitions ou approfondir certains concepts. Pour Chems-eddine Hafiz, cette ouverture est essentielle car « l’islam est une religion du libre arbitre ». Il considère comme une avancée majeure le fait qu’une institution religieuse en France initie enfin un véritable débat public sur ces enjeux.

