La grande majorité des foyers d’INCENDIES maitrisés (Ministère de l’Intérieur)

Les incendies maîtrisés à 80%, selon le ministère de l’Intérieur, qui annonce des progrès significatifs dans la lutte contre les incendies qui ont éclaté dans la nuit de dimanche à lundi.

En effet, actuellement, 80% des feux ont été maîtrisés, une nouvelle encourageante qui marque une avancée dans les efforts déployés pour endiguer les flammes dévastatrices. Les autorités restent cependant vigilantes, car 13 foyers de feu restent encore actifs dans 7 wilayas.

Les équipes sur le terrain continuent de lutter sans relâche pour éteindre les feux résiduels. Grâce à l’amélioration des conditions climatiques et à la diminution de la vitesse du vent, les forces aériennes ont pu atteindre leur efficacité maximale. Leur intervention a été cruciale pour contenir la propagation des flammes.

De plus, la même source exprime sa reconnaissance envers les forces aériennes qui ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre les incendies. Leur performance remarquable a été rendue possible grâce aux meilleures conditions météorologiques et à une réduction des vents violents. Cela a permis aux avions et aux hélicoptères de larguer de l’eau avec une plus grande précision.

La protection civile en première ligne

Par ailleurs, la protection civile reste mobilisée pour éteindre les 13 foyers de feu encore actifs dans 7 wilayas. Le ministère de l’Intérieur met en avant l’engagement infaillible de cette unité qui lutte sans relâche pour maîtriser les flammes. Les opérations se poursuivent sans relâche jusqu’à ce que ces derniers foyers soient complètement éteints.

Les régions où les feux ont été éteints ne sont pas laissées de côté. Les autorités locales sont en état d’alerte et assurent une surveillance constante de ces zones pour éviter tout risque de reprise des incendies. Une approche proactive est mise en place pour détecter toute résurgence potentielle et agir rapidement si nécessaire.

Outre les efforts de lutte contre les incendies, les autorités locales des régions touchées ont entamé l’opération de recensement des dégâts matériels et des personnes sinistrées. Cette étape est cruciale pour évaluer l’ampleur des pertes et déterminer les besoins en termes de soutien et de secours aux populations affectées.