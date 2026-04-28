La GN fait une saisie peu ordinaire à Ouargla : cinq « trafiquants » arrêtés

C’est un sauvetage qui fait chaud au cœur dans le désert d’Ouargla. Lors d’un contrôle sur la RN03, entre Gassi Touil et Hassi Messaoud, les gendarmes sont tombés sur une triste découverte : cinq petits fennecs, ces renards des sables si emblématiques de notre Sahara, étaient transportés clandestinement à bord d’un camion.

Ces animaux, pourtant protégés par la loi et essentiels à l’équilibre de notre écosystème, étaient destinés au commerce illégal. Grâce à la vigilance de la brigade de Hassi Messaoud et des experts de l’environnement, le voyage des braconniers s’est arrêté là.

Trafic de fennecs à Ouargla : une importante saisie sur la RN03 à Hassi Messaoud

L’interception a eu lieu lors d’un contrôle de routine sur la Route Nationale 03, alors qu’un camion utilitaire circulait sur le tronçon désertique entre Gassi Touil et Hassi Messaoud. En inspectant le véhicule, les gendarmes ont découvert les cinq fennecs dissimulés, mettant ainsi fin à leur transport illégal.

Cette opération coup de poing s’est soldée par l’interpellation de cinq individus impliqués dans ce trafic, ainsi que par la saisie immédiate du camion qui servait à acheminer les animaux loin de leur habitat naturel.

Protection du fennec en Algérie : ce que dit l’ordonnance 06-05 sur les espèces menacées

La Gendarmerie nationale rappelle que ces animaux sont protégés par l’ordonnance n°06-05, qui définit les espèces protégées et interdit formellement leur chasse, leur détention ou leur commerce. Ce type de trafic porte un préjudice grave à l’équilibre écologique fragile des régions sahariennes.

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« Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour préserver l’équilibre environnemental et protéger nos ressources animales contre l’épuisement. » — précise le communiqué de la Gendarmerie.

Cinq arrestations pour braconnage à Ouargla : les suspects présentés devant le procureur

À l’issue des procédures légales et conformément aux instructions du Procureur de la République territorialement compétent, les animaux ont été remis aux services des Forêts.

Quant aux mis en cause, ils font l’objet d’un dossier judiciaire pour plusieurs chefs d’accusation :

Chasse sans permis ;

Pratique de la chasse en dehors des zones et périodes autorisées ;

Détention et transport d’espèces protégées.

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Les prévenus ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes.