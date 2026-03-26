La GN avertit : les propriétaires de ce type de véhicules risquent gros dès le 02 avril

La Gendarmerie nationale a publié, ce jeudi, un communiqué important à destination des propriétaires de véhicules neufs circulant avec des plaques d’immatriculation provisoires. À travers sa page « Tariki », elle appelle les automobilistes concernés à régulariser leur situation administrative dans les plus brefs délais.

Cette annonce vise particulièrement les acquéreurs de véhicules neufs auprès de concessionnaires et de fabricants agréés. Ces derniers, souvent en possession de cartes de circulation temporaires, sont désormais invités à entamer les démarches nécessaires pour obtenir leur immatriculation définitive.

Une date limite à ne pas dépasser

Les autorités ont fixé une échéance claire : les propriétaires concernés doivent se rendre au service des immatriculations de leur commune de résidence avant le 2 avril 2026. Passé ce délai, les conducteurs s’exposent à d’éventuelles sanctions, bien que celles-ci n’aient pas été détaillées dans le communiqué.

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Cette mesure s’inscrit dans une volonté de mieux encadrer le parc automobile national et d’assurer une meilleure traçabilité des véhicules en circulation. Elle vise également à mettre fin à certaines situations irrégulières liées à l’utilisation prolongée de plaques provisoires.

Des démarches administratives à finaliser

Pour régulariser leur situation, les automobilistes doivent se rapprocher des services compétents au niveau de leur commune. Cette étape permet de compléter le processus d’immatriculation et d’obtenir une carte grise définitive, document indispensable pour circuler en toute légalité.

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Les autorités rappellent que ces démarches sont obligatoires et concernent tous les véhicules neufs n’ayant pas encore été immatriculés de manière définitive. Elles invitent donc les citoyens à ne pas attendre les derniers jours afin d’éviter l’affluence dans les administrations locales.

Un enjeu de sécurité et de conformité

Au-delà de l’aspect administratif, cette opération revêt également une dimension sécuritaire. Une immatriculation claire et définitive facilite le travail des forces de l’ordre, notamment en matière de contrôle routier et de lutte contre les infractions.

Elle contribue aussi à une meilleure organisation du fichier national des véhicules, un outil essentiel pour la gestion du trafic et la mise en œuvre des politiques publiques liées au transport.

Un appel à la responsabilité des citoyens

À travers ce communiqué, la Gendarmerie nationale insiste sur le rôle des citoyens dans le respect des règles en vigueur. Elle encourage les propriétaires de véhicules neufs à faire preuve de responsabilité en régularisant leur situation dans les délais impartis.

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Cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la discipline routière et à améliorer la gestion administrative du secteur automobile en Algérie.