La GN alerte : Routes fermées et circulation fortement perturbée dans ces wilayas

Les importantes chutes de neige qui ont affecté plusieurs wilayas du pays ont entraîné la fermeture de nombreuses routes et perturbé la circulation des véhicules.

Les services de la Gendarmerie Nationale, via leur page d’information routière Tariki, ont indiqué que des routes étaient actuellement fermées dans les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou en raison des récentes perturbations météorologiques.

Wilaya de Bouira :

La Route Nationale (RN) n°33, dans sa section reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou, est fermée.

La fermeture concerne précisément les zones de Tikjda (commune d'El Asnam) et d'Acoukar (commune de Bechloul), en raison de l'accumulation de neige.

Wilaya de Tizi Ouzou :

La Route Nationale (RN) n°33 , reliant Tizi Ouzou à Bouira, est également fermée au niveau de la région d’Aswel (commune d’Aït Boumehdi), suite à l’amoncellement de la neige.

La Route Nationale (RN) n°15, qui relie les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira, est également coupée.

Cette dernière fermeture se situe au niveau de la zone de Col de Tirourda (commune d’Ifrehounène), toujours à cause des importantes chutes de neige.

Les mêmes services ont confirmé que toutes les autres routes restent ouvertes à la circulation.

Météo Algérie : retour de l’instabilité ce dimanche

Après un répit temporaire ce samedi, la météo en Algérie se dégrade de nouveau dès dimanche, marquant un retour à l’instabilité avec un épisode pluvieux et orageux.

Le ciel restera globalement partiellement nuageux sur l’ensemble de la bande Nord, mais c’est l’Ouest qui connaîtra le premier un regain d’instabilité dès l’après-midi, avec l’invitation progressive d’averses orageuses.

Un large éventail de wilayas est concerné par ces pluies, incluant Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, El Bayadh, Naâma, Béchar et Béni Abbès. Ces zones s’exposeront à des cellules orageuses parfois intenses, particulièrement en fin de journée, appelant à la prudence face aux risques de ruissellement.

Les températures afficheront des valeurs douces pour la saison, oscillant entre 18 et 20 °C sur les régions côtières, et entre 13 et 19 °C dans les régions intérieures. Le vent soufflera modérément, atteignant jusqu’à 30 km/h par endroits. Au Sud du pays, l’atmosphère sera différente : la matinée et le début d’après-midi offriront un ciel largement dégagé et ensoleillé, typique des régions sahariennes.

Cependant, l’extrême Sud sera touché par l’arrivée d’averses orageuses en fin de journée, notamment Illizi et Tamanrasset.

Les températures y grimperont davantage, avec des valeurs comprises entre 16 et 32 °C. Le vent se renforcera dans certains secteurs jusqu’à 40 km/h, un paramètre qui pourrait favoriser localement des phénomènes de sable ou de poussière avant l’arrivée des orages.