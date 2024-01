La gendarmerie nationale saisie 505,5 tonnes de riz à Boumerdes

La Gendarmerie nationale de Boumerdès a mené une opération fructueuse, aboutissant à la saisie d’une quantité significative de riz destinée à des pratiques spéculatives.

Lors d’un contrôle effectué par les membres de l’unité de sécurité routière de Bouira, une camionnette chargée de denrées alimentaires, dont du riz, a été interceptée. Le propriétaire de la cargaison n’était pas en mesure de fournir de registre commercial ou de facture réglementaire pour ces marchandises.

Cette opération a révélé que le propriétaire de la société impliquée dans le transport des marchandises importées ne procédait pas à leur conditionnement avant la vente, les commercialisant telles quelles.

À la suite de cette intervention, les autorités ont saisie une quantité impressionnante de 505,5 tonnes de riz représentant une valeur marchande estimée à 5 milliards et 944 millions de centimes.

Préparation proactive en vue du Ramadan

Une séance de travail dirigée par Tayeb Zitouni, rassemblant les cadres de la direction régionale et de la direction du commerce et de la promotion des exportations d’Alger, s’est tenue dans le but de préparer le terrain en prévision du Ramadan.

Cette réunion avait pour objectif principal de passer en revue les mesures nécessaires pour anticiper cette période, intensifier les contrôles sanitaires, et assurer une disponibilité adéquate des produits de consommation courante.

Déjà engagé dans une démarche proactive avant le début de l’année 2024, Tayeb Zitouni, en collaboration avec Youcef Cherfa, a élaboré un plan intersectoriel destiné à garantir l’approvisionnement des produits agricoles et alimentaires. Ce plan, adopté le 19 décembre, souligne l’importance cruciale d’approvisionner le marché avec des produits locaux et importés afin de stabiliser les prix et de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Pour assurer le suivi de cet approvisionnement, des comités locaux multisectoriels dans les 58 wilayas seront en charge de l’évaluation. Une commission multisectorielle, formée par Tayeb Zitouni le 17 décembre, réunit des représentants des ministères de l’agriculture, du développement rural, de l’industrie et de la production pharmaceutique.

Déjà le 10 décembre, le ministère de l’agriculture avait réuni des cadres clés du secteur pour veiller à l’approvisionnement adéquat du marché pendant la période de jeûne, mettant l’accent sur la qualité des produits offerts.

Dans le cadre de cette initiative, les autorités ont décidé d’importer 85 000 tonnes de viande rouge à 1 200 DA le kilogramme, visant ainsi à stabiliser les prix et à contrer les pratiques spéculatives. Tayeb Zitouni, ministre du commerce, a également souligné la disponibilité de quantités suffisantes de semoule, de farine, de légumineuses (dépassant la demande de plus de 500 000 tonnes), ainsi que l’importation de 185 000 tonnes de bananes.