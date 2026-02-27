La Gendarmerie nationale recrute 2026 : Une chance inédite pour cette catégorie de candidats

Dans une démarche visant à renforcer ses effectifs à travers l’ensemble du territoire national, le Commandement de la Gendarmerie Nationale a annoncé l’ouverture des concours de recrutement pour les catégories des sous-officiers et des hommes de rang contractuels.

Une session marquée par une mesure dérogatoire majeure : l’abaissement du niveau scolaire requis à la 4ème année moyenne.

Sous le slogan « Armée Nationale Populaire : Honneur, Engagement et Avenir », les groupements territoriaux de la Gendarmerie Nationale ont entamé la réception des dossiers de candidature pour l’exercice 2026-2027.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la prolongation d’une autorisation exceptionnelle permettant d’élargir la base de recrutement, tout en accordant une priorité particulière aux titulaires de diplômes de la formation et de l’enseignement professionnels. À noter que cette mesure de facilitation ne sera valable que pour une durée d’un an.

La Gendarmerie nationale recrute : Conditions d’accès et modalités d’inscription

Pour prétendre à intégrer les rangs de ce corps, les candidats doivent répondre à plusieurs critères stricts :

Être de nationalité algérienne.

Jouir d’une excellente aptitude physique.

Être célibataire.

Avoir une taille minimale de 1,70 m.

Être âgé de 18 à 22 ans au 31 décembre de l’année en cours.

Concernant le volet académique, le niveau de la 4ème année moyenne accomplie est désormais accepté, une opportunité stratégique pour attirer un plus grand nombre de jeunes, notamment ceux issus des centres de formation professionnelle.

Le dossier préliminaire, comprenant un extrait de naissance (n°12), une copie du certificat de scolarité, une photo d’identité, une copie de la carte d’identité nationale et un certificat de résidence, doit être déposé auprès de l’unité de Gendarmerie la plus proche.

Une formation intensive pour des défis croissants

Les candidats retenus suivront une formation militaire et professionnelle de six mois au sein des centres d’instruction d’Aïn M’lila (Oum El Bouaghi), Touggourt, Jijel et Djenien Bourezg (Naâma). Le cursus englobe des volets physiques, juridiques et opérationnels pour préparer les recrues aux réalités du terrain.

Ce renforcement des ressources humaines vise à consolider le maillage sécuritaire sur tout le pays afin de garantir la protection des personnes et des biens.

Cette campagne de recrutement intervient également dans un contexte sécuritaire complexe, marqué par la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière, les réseaux de narcotrafic, la contrebande d’armes, l’immigration clandestine, ainsi que la montée en puissance de la cybercriminalité ces dernières années.