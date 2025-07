La Gendarmerie nationale recrute (2025): Conditions, dates et procédure à suivre

La Gendarmerie nationale a annoncé ce mercredi l’ouverture officielle des candidatures pour intégrer ses rangs, que ce soit en tant qu’officiers, sous-officiers ou hommes du rang. Cette campagne de recrutement s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la nouvelle année de formation 2025/2026.

Dans un communiqué diffusé ce jour, les services de la Gendarmerie nationale précisent que les inscriptions ainsi que la présélection se déroulent exclusivement via la plateforme numérique du ministère de la Défense nationale : http://prienspiction.mdn.dz.

Calendrier des inscriptions à la Gendarmerie nationale pour l’année 2025/2026

Pour les candidats officiers actifs (étudiants), la période d’inscription s’étale du 28 juillet au 11 août 2025.

Ceux postulant au titre d’officiers actifs sur la base d’un diplôme pourront s’inscrire entre le 31 juillet et le 14 août 2025.

Les sous-officiers contractuels disposent quant à eux de la période allant du 28 juillet au 17 août 2025 pour déposer leur candidature.

Enfin, les hommes du rang contractuels auront deux sessions d’inscription : la première du 28 juillet au 17 août 2025, et la seconde du 20 novembre au 11 décembre 2025.

Officiers, sous-officiers, hommes du rang : qui peut candidater au recrutement 2025 ?

Les candidats intéressés doivent se connecter à la plateforme officielle pour consulter l’ensemble des conditions générales d’admission, télécharger le dossier de candidature et saisir avec précision les informations demandées.

La sélection finale interviendra après la réussite aux examens médicaux et épreuves sportives, conformément aux critères définis par le ministère de la Défense nationale.

Ce nouveau recrutement s’inscrit dans la stratégie de renouvellement et de renforcement des effectifs de la Gendarmerie nationale, pilier essentiel de la sécurité intérieure en Algérie.

L’Armée nationale populaire recrute les nouveaux bacheliers 2025

Dans le même élan de renforcement des effectifs, l’Armée Nationale Populaire (ANP) lance une vaste campagne de recrutement destinée aux jeunes bacheliers. Le Haut Commandement de l’ANP ouvre grand les portes de ses établissements militaires à la jeunesse désireuse de bâtir une carrière solide au service de la nation.

Le ministère de la Défense nationale a annoncé que les préinscriptions se font exclusivement en ligne via le site sécurisé https://preinscription.mdn.dz, garantissant ainsi une transparence totale du processus. Un guide de recrutement détaillé y est également mis à disposition, décrivant les conditions d’admission pour les officiers, sous-officiers et hommes du rang, au sein des différentes composantes de l’ANP : forces terrestres, navales, aériennes, Gendarmerie nationale, Garde républicaine et directions centrales.

Des opportunités variées dans toutes les composantes de l’ANP

Le guide de recrutement présente un large éventail de filières : systèmes et transmissions, intendance, matériel, carburants, santé militaire, communication, information, ou encore écoles des cadets et école préparatoire aux études d’ingéniorat.

Pour les candidats officiers, le recrutement s’effectue par voie directe ou sur titre, avec obligation de détenir un baccalauréat avec mention « Assez bien » et une moyenne minimale de 12/20. Les sous-officiers contractuels, quant à eux, doivent avoir atteint la 3e année secondaire, bien que la priorité soit accordée aux titulaires du bac.

Les spécialités privilégiées sont : Mathématiques, Sciences expérimentales, Techniques mathématiques, Génie mécanique, Génie civil, Génie électrique, Génie des procédés, etc.

Parmi les établissements ciblés :

L’Académie militaire interarmes de Cherchell

L’École d’application des Troupes spéciales (EATS) de Biskra

L’École supérieure navale de l’ANP

L’École supérieure de guerre, pour une formation militaire de haut niveau

Garde républicaine, Gendarmerie et Santé militaire : d’autres voies ouvertes

La Garde républicaine et la Gendarmerie nationale ouvrent aussi leurs portes aux bacheliers issus de filières littéraires, économiques, linguistiques ou techniques.

Enfin, les officiers de la santé militaire peuvent être recrutés parmi les bacheliers éligibles aux études en sciences médicales, via une sélection basée sur les critères du ministère de l’Enseignement supérieur.