La Gendarmerie Nationale recrute (2024-2025) : Conditions & procédure

La Gendarmerie nationale algérienne a lancé un appel à candidature pour renforcer ses rangs. Sous le slogan « L’Armée nationale populaire : honneur, engagement et avenir« , le dispositif de recrutement est désormais ouvert aux jeunes algériens désireux de rejoindre les forces de l’ordre.

Une nouveauté cette année : les inscriptions se font exclusivement en ligne, via le site web dédié. Les candidats peuvent ainsi déposer leur dossier jusqu’au 12 décembre 2024. Les groupes régionaux de la Gendarmerie, répartis sur l’ensemble du territoire national, sont chargés de réceptionner les dossiers.

Pour postuler, les candidats doivent être de nationalité algérienne, jouir d’une bonne santé physique, être célibataires et avoir un casier judiciaire vierge. La taille minimale requise est de 1,70 mètre et l’âge doit être compris entre 18 et 22 ans au 31 décembre de l’année en cours.

Concernant le niveau d’études, les exigences varient selon le grade visé :

Caporal contractuel : Titulaire du BEM ou niveau première année du lycée, avec une priorité pour les détenteurs de diplômes de formation professionnelle.

: Titulaire du BEM ou niveau première année du lycée, avec une priorité pour les détenteurs de diplômes de formation professionnelle. Soldat contractuel : Le niveau minimum requis est la première année du cycle moyen avec une priorité pour les détenteurs de diplômes de formation professionnelle.

Les candidats retenus suivront une formation initiale de six mois dans l’un des centres de formation de la Gendarmerie, situés à Jijel, Naâma (Centre du Chahid Bouchikhi Abdelrahmane), Ouargla (Centre du Chahid Chafou Mohamed Benadhar), Aïn M’lila (Centre du Chahid Garabssi Saïd) ou à M’Sila (Centre temporaire du Groupe 26 d’intervention).

En renforçant ses effectifs, la Gendarmerie nationale entend mieux faire face aux défis sécuritaires actuels, notamment la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la cybercriminalité. Elle joue également un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens, particulièrement dans les zones rurales.

Les candidats peuvent soumettre leurs dossiers auprès de l’unité de gendarmerie nationale la plus proche (brigade ou bataillon régional). Ils devront fournir un dossier initial comprenant :

Une copie du formulaire d’inscription initial rempli en ligne

Un acte de naissance n°12.

Une lettre d’engagement manuscrite.

Une copie des diplômes ou certificats scolaires selon le niveau requis.

Une photo d’identité.

Une copie de la carte d’identité nationale et un justificatif de domicile.

Une copie du groupe sanguin si le candidat ne possède pas de carte d’identité biométrique.

Une copie des actes de naissance des parents.

Pour obtenir plus d’informations et constituer son dossier, il suffit de se rendre dans la brigade de Gendarmerie la plus proche.

Ce recrutement massif témoigne de la volonté des autorités algériennes de renforcer les capacités opérationnelles de ses forces de sécurité et de garantir la sécurité du pays.