La Gendarmerie Nationale met en place un plan de sécurité à l’occasion de l’Aid al-Adha

Alors que les Algériens fêteront l’Aïd al-Adha demain, la Gendarmerie Nationale a annoncé la mise en place d’un plan de sécurité préventif ambitieux. L’objectif principal de ce dispositif est d’assurer la protection des personnes et des biens publics et privés à travers tout le pays pendant cette période festive.

Dans un communiqué officiel, les autorités de la Gendarmerie Nationale ont souligné l’importance de maintenir l’ordre public, la sécurité et la santé collective tout au long des célébrations de l’Aïd al-Adha. Ce plan comprend plusieurs mesures spécifiques conçues pour répondre aux besoins particuliers de cette fête religieuse.

Une des principales mesures concerne la propreté de l’environnement et la gestion des déchets liés aux sacrifices rituels, pratiques traditionnelles importantes pendant l’Aïd al-Adha. La Gendarmerie veillera à la mise en place de dispositifs appropriés pour garantir que ces activités se déroulent dans le respect des normes sanitaires et environnementales.

En outre, le plan met un accent particulier sur le renforcement des services publics, notamment à travers le déploiement de patrouilles mobiles et à pied dans les zones urbaines et rurales. Des points de contrôle seront établis aux entrées et sorties des villes pour assurer la sécurité des déplacements et prévenir tout incident éventuel.

Pour compléter ce dispositif, des hélicoptères seront mobilisés pour effectuer des survols réguliers et surveiller les zones sensibles. Cette initiative vise à renforcer la capacité de réponse rapide et efficace de la Gendarmerie face à toute situation d’urgence qui pourrait survenir pendant les festivités.

Comment signaler une urgence ou demander une assistance ?

Les citoyens sont encouragés à utiliser le numéro vert d’urgence 1055 pour signaler toute urgence ou demander une assistance immédiate. De plus, la Gendarmerie met à disposition une plateforme en ligne via leur site web www.ppgn.mdn.dz pour recevoir des plaintes et fournir des informations supplémentaires sur les conditions de circulation et la sécurité publique.

Ainsi, ce plan de sécurité démontre l’engagement continu de la Gendarmerie Nationale à assurer des célébrations de l’Aïd al-Adha en toute sécurité et dans le respect des traditions religieuses et culturelles. Avec ces mesures préventives et opérationnelles, les autorités visent à garantir que tous les citoyens puissent profiter de cette période festive dans un environnement sécurisé et apaisé.