La Gendarmerie nationale met en garde : 5 000 DA d’amende pour cette infraction grave

La Gendarmerie nationale a mis en garde, via sa page Facebook « Tariki » dédiée à l’information et à la coordination routière, contre les dangers du dépassement dangereux.

La Gendarmerie a précisé qu’un conducteur ne peut pas dépasser un autre véhicule si celui-ci est déjà en train de dépasser ou s’apprête à le faire.

Ce comportement, contraire à la loi, constitue une infraction routière punie par les dispositions de l’article 66/D6 de la loi 01-14 modifiée et complétée. L’amende forfaitaire prévue est de 5 000 DA au minimum.

Au-delà du cas évident du dépassement d’un véhicule déjà engagé dans une manœuvre similaire, de nombreuses autres situations sont considérées comme des infractions liées au dépassement :

Le non-respect des règles et des procédures pendant une manœuvre de dépassement.

pendant une manœuvre de dépassement. Le fait de couper une colonne de véhicules de sécurité ou un cortège officiel .

. Le dépassement à proximité des passages piétons .

. Le refus de faciliter une manœuvre de dépassement en cours.

de faciliter une manœuvre de dépassement en cours. Le dépassement d’un autobus arrêté pour le chargement ou le déchargement des passagers.

pour le chargement ou le déchargement des passagers. Le dépassement par la droite.

Le dépassement sans prendre les précautions nécessaires .

. Le défaut de signaler une manœuvre de dépassement.

Pour illustrer les risques encourus, la Gendarmerie nationale a accompagné sa publication d’une vidéo montrant les dangers d’un dépassement dangereux.

Face à ces enjeux, la Gendarmerie nationale appelle tous les conducteurs à une plus grande vigilance et à un respect scrupuleux du code de la route. En adoptant une conduite responsable, chacun peut contribuer à améliorer la sécurité routière et préserver des vies.

Pourquoi la vitesse est-elle un facteur aggravant dans les accidents ?

Parallèlement à ces dangers, la Gendarmerie Nationale rappelle les conséquences dramatiques de la vitesse excessive sur les routes algériennes.

« Plus tu augmentes ta vitesse, moins tu as de contrôle. », alerte la Gendarmerie Nationale via sa page Facebook. En effet, les risques liés à l’excès de vitesse sont multiples et bien réels :

Temps de réaction réduit : Plus la vitesse augmente, moins le conducteur a de temps pour réagir face à un événement imprévu. Un obstacle sur la chaussée, un piéton qui traverse soudainement, une manœuvre dangereuse d’un autre véhicule : chaque seconde compte.

: Plus la vitesse augmente, moins le conducteur a de temps pour réagir face à un événement imprévu. Un obstacle sur la chaussée, un piéton qui traverse soudainement, une manœuvre dangereuse d’un autre véhicule : chaque seconde compte. Distance de freinage allongée : La distance nécessaire pour arrêter un véhicule s’allonge considérablement avec la vitesse. À haute vitesse, il devient quasi impossible de s’arrêter à temps en cas de danger.

: La distance nécessaire pour arrêter un véhicule s’allonge considérablement avec la vitesse. À haute vitesse, il devient quasi impossible de s’arrêter à temps en cas de danger. Perte de contrôle : Une légère perte de contrôle à grande vitesse peut avoir des conséquences désastreuses, telles que des sorties de route ou des collisions violentes.

: Une légère perte de contrôle à grande vitesse peut avoir des conséquences désastreuses, telles que des sorties de route ou des collisions violentes. Gravité des accidents : Les accidents survenant à grande vitesse sont généralement plus graves, avec un risque accru de blessures corporelles importantes, voire de décès.

Les conséquences de la vitesse excessive ne se limitent pas aux conducteurs imprudents. Piétons, cyclistes et autres usagers de la route sont également exposés à un risque accru en cas de collision avec un véhicule roulant à grande vitesse.

La Gendarmerie Nationale rappelle ainsi l’importance de respecter les limitations de vitesse et d’adapter sa conduite aux conditions de circulation.