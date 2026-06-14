La Gendarmerie nationale fait une annonce importante à cette catégorie de conducteurs

Le Centre d’information et de coordination de la circulation de la Gendarmerie nationale, connu sous le nom de « Tariki », a publié ce dimanche un communiqué concernant le certificat d’aptitude professionnelle (CAP). L’annonce porte sur les modalités de contrôle de ce document sur les routes algériennes et fixe une nouvelle échéance pour son application.

Report du CAP : ce que contient le communiqué de la Gendarmerie nationale « Tariki »

Selon le communiqué diffusé ce dimanche par le centre « Tariki », la vérification des infractions liées à l’absence du certificat d’aptitude professionnelle se voit reportée au 1er janvier 2027. En d’autres termes, aucune sanction ne sera appliquée à ce titre avant cette date.

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La décision concerne les conducteurs de véhicules de transport de personnes et de marchandises assujettis à cette obligation réglementaire. Le texte du communiqué ne précise pas les motifs ayant conduit à ce report. Mais confirme que la mesure s’applique à l’ensemble des conducteurs visés par le CAP.

Qu’est-ce que le CAP et qui est concerné par cette obligation en Algérie ?

Le certificat d’aptitude professionnelle est un document réglementaire qui atteste de la compétence d’un conducteur à exercer une activité de transport à titre professionnel. Il va au-delà du simple permis de conduire et s’inscrit dans une démarche de professionnalisation du secteur.

Sont concernés par cette obligation :

Les conducteurs de véhicules affectés au transport de personnes

Les conducteurs de véhicules affectés au transport de marchandises

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Jusqu’à cette annonce, les conducteurs ne disposant pas de ce certificat s’exposaient à une verbalisation lors des contrôles routiers menés par les unités de la Gendarmerie nationale sur l’ensemble du territoire.

Ce que ce délai change concrètement pour les conducteurs concernés

Avec ce report au 1er janvier 2027, les conducteurs assujettis au CAP disposent d’une période supplémentaire pour régulariser leur situation. Ce délai leur permet notamment :

D’entamer ou finaliser leur formation en vue d’obtenir le CAP

De rassembler les documents nécessaires aux démarches administratives

De se rapprocher des organismes habilités à délivrer cette certification

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Enfin, la Gendarmerie nationale n’a pas communiqué sur les raisons précises de ce report ni sur les conditions dans lesquelles les contrôles reprendront à partir du 1er janvier 2027.