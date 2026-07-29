Urgent
Voyage sans visa : où partir en août 2026 avec un passeport algérien ? Voici le top 5 Officiel. Le Festival international du Raï voit le jour à Oran Orientation universitaire 2026 : les résultats publiés, voici où consulter votre affectation Automobile en Algérie : une nouvelle règle entre en vigueur, voici ce qui change Visa pour le Royaume-Uni : vers une exception pour les travailleurs de la santé
Algérie

La Gendarmerie nationale débarque sur les réseaux sociaux : Voici ses canaux officiels

AA
Amina Aouadi
2 min de lecture
La Gendarmerie nationale débarque sur les réseaux sociaux : Voici ses canaux officiels
Gendarmerie nationale
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

La Gendarmerie nationale algérienne franchit un cap majeur dans sa stratégie de communication. Annoncé officiellement par le ministère de la Défense nationale, le lancement simultané de comptes sur Facebook, Instagram et TikTok marque une rupture nette avec des années de présence numérique limitée.

Regroupés sous l’appellation « Gendarmerie Nationale Algérienne« , ces espaces officiels ont généré un engouement immédiat : la page Facebook dépassait les 127 000 en l’espace de quelques heures à peine.

La Gendarmerie nationale algérienne officialise sa présence sur Facebook, Instagram et TikTok

Pendant longtemps, la communication numérique de la Gendarmerie nationale reposait quasi exclusivement sur la page Tariki, un espace centré sur la sécurité routière et la prévention des accidents. Ce périmètre, aussi utile soit-il, restait étroit. Le lancement de trois nouveaux comptes officiels élargit considérablement ce dispositif.

Le communiqué du MDN est explicite sur les ambitions de l’institution : offrir au grand public un accès direct aux actualités du corps constitué, diffuser les annonces officielles en temps réel, et conduire des campagnes de sensibilisation citoyenne garantissant une information rigoureuse.

🟢 À LIRE AUSSI : Escroquerie liée à l’importation de voitures de Chine : la Gendarmerie lance un appel à témoins

« Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des ponts de communication avec la population », précise le texte officiel.

127 000 abonnés en quelques heures : un démarrage fulgurant

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Quelques heures après l’activation de la page Facebook officielle, le compteur affichait déjà plus de 127 000 abonnés. Un score remarquable pour un compte institutionnel à ses premières heures d’existence.

Ce démarrage express s’explique en grande partie par le relais massif assuré par de nombreuses pages citoyennes. Des plateformes spécialisées dans la lutte contre la criminalité urbaine et les bandes de quartiers ont amplifié la diffusion, touchant des audiences déjà sensibilisées aux questions de sécurité publique.

Ce phénomène illustre une réalité bien ancrée en Algérie : les réseaux sociaux sont devenus un espace de mobilisation civique à part entière. La Gendarmerie nationale en prend acte et s’y installe durablement.

Un rempart officiel contre les faux comptes et la désinformation

Au-delà de la stratégie de proximité et du succès d’audience immédiat, cette implantation massive sur les plateformes numériques répond à un enjeu sécuritaire et d’information crucial : la maîtrise de la parole institutionnelle.

En officialisant sa présence et en fournissant des canaux certifiés au grand public, la Gendarmerie nationale vient neutraliser l’impact des multiples faux comptes, pages non officielles et profils usurpateurs qui ont longtemps proliféré sur la Toile.

🟢 À LIRE AUSSI : Contrôle routier en Algérie : la Gendarmerie met en garde les automobilistes sur cette infraction

Afin de permettre aux citoyens de suivre ses activités en toute sécurité et d’éviter les comptes non officiels, la Gendarmerie nationale a communiqué ses accès officiels :

AA

Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

Voir tous les articles de Amina Aouadi →

À lire aussi

La une du jour

Voyage sans visa : où partir en août 2026 avec un passeport algérien ? Voici le top 5

Voyage sans visa : où partir en août 2026 avec un passeport algérien ? Voici le top 5

 Officiel. Le Festival international du Raï voit le jour à Oran

Officiel. Le Festival international du Raï voit le jour à Oran

 Orientation universitaire 2026 : les résultats publiés, voici où consulter votre affectation

Orientation universitaire 2026 : les résultats publiés, voici où consulter votre affectation

 Automobile en Algérie : une nouvelle règle entre en vigueur, voici ce qui change

Automobile en Algérie : une nouvelle règle entre en vigueur, voici ce qui change

 Visa pour le Royaume-Uni : vers une exception pour les travailleurs de la santé

Visa pour le Royaume-Uni : vers une exception pour les travailleurs de la santé

 Transports : Pendant qu’Air Algérie accélère, Sayoud met la SNTF sous pression

Transports : Pendant qu’Air Algérie accélère, Sayoud met la SNTF sous pression

Extra contenu