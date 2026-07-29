La Gendarmerie nationale débarque sur les réseaux sociaux : Voici ses canaux officiels

La Gendarmerie nationale algérienne franchit un cap majeur dans sa stratégie de communication. Annoncé officiellement par le ministère de la Défense nationale, le lancement simultané de comptes sur Facebook, Instagram et TikTok marque une rupture nette avec des années de présence numérique limitée.

Regroupés sous l’appellation « Gendarmerie Nationale Algérienne« , ces espaces officiels ont généré un engouement immédiat : la page Facebook dépassait les 127 000 en l’espace de quelques heures à peine.

La Gendarmerie nationale algérienne officialise sa présence sur Facebook, Instagram et TikTok

Pendant longtemps, la communication numérique de la Gendarmerie nationale reposait quasi exclusivement sur la page Tariki, un espace centré sur la sécurité routière et la prévention des accidents. Ce périmètre, aussi utile soit-il, restait étroit. Le lancement de trois nouveaux comptes officiels élargit considérablement ce dispositif.

Le communiqué du MDN est explicite sur les ambitions de l’institution : offrir au grand public un accès direct aux actualités du corps constitué, diffuser les annonces officielles en temps réel, et conduire des campagnes de sensibilisation citoyenne garantissant une information rigoureuse.

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« Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des ponts de communication avec la population », précise le texte officiel.

127 000 abonnés en quelques heures : un démarrage fulgurant

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Quelques heures après l’activation de la page Facebook officielle, le compteur affichait déjà plus de 127 000 abonnés. Un score remarquable pour un compte institutionnel à ses premières heures d’existence.

Ce démarrage express s’explique en grande partie par le relais massif assuré par de nombreuses pages citoyennes. Des plateformes spécialisées dans la lutte contre la criminalité urbaine et les bandes de quartiers ont amplifié la diffusion, touchant des audiences déjà sensibilisées aux questions de sécurité publique.

Ce phénomène illustre une réalité bien ancrée en Algérie : les réseaux sociaux sont devenus un espace de mobilisation civique à part entière. La Gendarmerie nationale en prend acte et s’y installe durablement.

Un rempart officiel contre les faux comptes et la désinformation

Au-delà de la stratégie de proximité et du succès d’audience immédiat, cette implantation massive sur les plateformes numériques répond à un enjeu sécuritaire et d’information crucial : la maîtrise de la parole institutionnelle.

En officialisant sa présence et en fournissant des canaux certifiés au grand public, la Gendarmerie nationale vient neutraliser l’impact des multiples faux comptes, pages non officielles et profils usurpateurs qui ont longtemps proliféré sur la Toile.

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Afin de permettre aux citoyens de suivre ses activités en toute sécurité et d’éviter les comptes non officiels, la Gendarmerie nationale a communiqué ses accès officiels :