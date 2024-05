La Gendarmerie Nationale appelle les citoyens à la prudence face à ce type d’arnaque

ALGER, le 05 mai 2024 – La Gendarmerie Nationale a alerté le public hier, dans un communiqué officiel, sur la recrudescence des arnaques et des fraudes en ligne. De nombreux citoyens ont été victimes de ces pratiques malveillantes, incitant la Gendarmerie à diffuser des consignes de sécurité pour éviter de tomber dans ces pièges.

Le communiqué précise que les services spécialisés de la Gendarmerie Nationale dans la lutte contre la cybercriminalité ont constaté “une propagation croissante du phénomène de l’arnaque et de la fraude sur internet, dont de nombreux citoyens ont été victimes.”

Il souligne que “ce phénomène, qui repose essentiellement sur l’ingénierie sociale, voit les fraudeurs recourir à chaque fois à de nouvelles méthodes et techniques d’arnaque pour parvenir à leurs fins criminelles.”

La Gendarmerie Nationale vous guide pour éviter les arnaques et les fraudes en ligne

Face à cette situation alarmante, la Gendarmerie Nationale appelle les citoyens à la vigilance et leur recommande de ne jamais envoyer de photos de leurs cartes bancaires ou postales, ni de messages de confirmation, via les réseaux sociaux.

Elle martèle que “toute personne demandant ces informations est, sans aucun doute, un cybercriminel.”

Par ailleurs, la Gendarmerie Nationale insiste sur la nécessité d’éviter de payer les produits à l’avance avant leur réception et de ne pas se laisser influencer par les publicités et les publications frauduleuses d’origine inconnue qui promettent des gains rapides grâce à des investissements sûrs à distance en effectuant des tâches simples et faciles.

Pour garantir la sécurité et la protection des citoyens dans l’espace numérique, la Gendarmerie Nationale les invite à contacter le numéro 1055 ou à consulter le site web ppgn.mdn.dz pour signaler tout cas suspect ou obtenir de plus amples informations.

En résumé, la Gendarmerie Nationale appelle à une vigilance accrue face aux arnaques en ligne, rappelant aux citoyens de ne jamais partager leurs informations personnelles sensibles, de ne pas payer à l’avance et de rester méfiants face aux promesses irréalistes de gains faciles.