La Gendarmerie avertit : Plusieurs axes routiers bloqués par les intempéries dans ces 6 wilayas

Les récentes perturbations météorologiques, marquées par de fortes chutes de neige et des précipitations torrentielles, ont provoqué la fermeture de plusieurs axes routiers à travers le pays. Les services de la Gendarmerie Nationale ont dressé, ce dimanche, un bilan des zones impactées par l’accumulation de neige et la montée des eaux.

Selon les informations communiquées par la page officielle « Tariki« , relevant de la Gendarmerie Nationale, la circulation est actuellement interrompue dans les wilayas suivantes :

Tizi Ouzou : La Route Nationale n°33 (RN33), reliant Tizi Ouzou à Bouira, est bloquée au niveau de la zone d’Assoul (commune d’Aït Boumahdi) en raison de l’accumulation de neige.

: La Route Nationale n°33 (RN33), reliant Tizi Ouzou à Bouira, est bloquée au niveau de la zone d’Assoul (commune d’Aït Boumahdi) en raison de l’accumulation de neige. Bouira : Sur le même axe, la RN33 est également coupée au niveau de la zone d’Akoukar (commune de Bechloul) pour les mêmes raisons.

: Sur le même axe, la RN33 est également coupée au niveau de la zone d’Akoukar (commune de Bechloul) pour les mêmes raisons. Djelfa : La RN01A, reliant Djelfa à Laghouat, est impraticable au niveau du pont de oued El Meyet (commune de Hassi Bahbah) suite à la crue de l’oued.

: La RN01A, reliant Djelfa à Laghouat, est impraticable au niveau du pont de oued El Meyet (commune de Hassi Bahbah) suite à la crue de l’oued. Blida : Le Chemin de Wilaya n°110 (CW110), reliant Blida à Tipaza, est fermé au niveau du centre Ben Hamdani (commune de Benkhelil) en raison de la montée du niveau des eaux.

: Le Chemin de Wilaya n°110 (CW110), reliant Blida à Tipaza, est fermé au niveau du centre Ben Hamdani (commune de Benkhelil) en raison de la montée du niveau des eaux. Tlemcen : La RN22, reliant les communes de Terni et Sebdou, est obstruée au niveau du village de Col Terni par des inondations localisées.

: La RN22, reliant les communes de Terni et Sebdou, est obstruée au niveau du village de Col Terni par des inondations localisées. Relizane : Le CW52, reliant Relizane à Mostaganem, est coupé au niveau du douar Salhia (commune de Beni Zentis) à cause de la montée des eaux.

Les services de la Protection Civile, qui multiplient les interventions pour des accidents liés au verglas et à l’aquaplaning, appellent à une « vigilance absolue« . Il est fortement conseillé de limiter les déplacements non essentiels dans les zones sinistrées.

Alerte Météo : Jusqu’à 15 cm de neige attendus sur 14 wilayas

Le répit ne semble pas à l’ordre du jour. Selon les derniers BMS, le front froid se déplace désormais vers l’Est du pays. Des chutes de neige sur les hauteurs et des pluies torrentielles sont attendues dans les prochaines heures.

En effet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) prévenant de chutes de neige significatives sur les reliefs intérieurs dépassant les 1 000 et 1 100 mètres d’altitude.

Sont particulièrement concernés les massifs de Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou et Béjaïa, où l’épaisseur de la poudreuse devrait osciller entre 5 et 10 cm.

À l’Ouest, les hauteurs de Tlemcen et Sidi Bel Abbès pourraient enregistrer des cumuls plus importants, allant de 5 à 15 cm. Enfin, la vigilance reste de mise pour les wilayas de Naâma, Tiaret, Tissemsilt, Saïda, le nord d’El Bayadh, Laghouat et Djelfa, où une couche de 5 à 10 cm est attendue.

Les autorités appellent les usagers de la route à la plus grande prudence et recommandent d’éviter les déplacements non essentiels dans les zones sinistrées.