La Gendarmerie avertit : minimum 5000 DA d’amende et retrait de permis pour ce « simple » oubli

Sur les routes, l’imprévu guette à chaque coin de rue. Un clignotant oublié, et voilà que l’on s’expose à un véritable danger. Justement, la Gendarmerie Nationale, qui multiplie les interventions face à la recrudescence des accidents causés par des manœuvres imprudentes, met en garde les automobilistes, via sa page Facebook Tariki.

En effet, la Gendarmerie Nationale souligne l’importance de signaler son changement de direction à temps. Un geste aussi élémentaire que de mettre son clignotant devient, en cas de négligence, une infraction passible de lourdes sanctions, à savoir, le retrait immédiat du permis de conduire et une amende d’au moins 5 000 DA.

Sécurité routière : la Gendarmerie Nationale met en garde les automobilistes

Le Code de la route, par le biais de l’article 66, aligne des prescriptions claires pour éviter que les manœuvres intempestives ne deviennent une source de conflits ou d’accidents. Tous les automobilistes sont familiers avec la règle de signalisation des changements de direction. Cependant, de nombreux conducteurs semblent oublier l’importance de cette précaution, pourtant simple, pour garantir la sécurité de tous sur la route.

De plus, il est impératif de signaler votre intention suffisamment à l’avance, avant de tourner, que ce soit à gauche ou à droite. Une distance suffisante permet aux autres usagers de la route, piétons et automobilistes, d’anticiper leurs mouvements sur la route et d’ajuster leur vitesse en conséquence. En effet, cette simple manœuvre de communication peut être la différence entre un trajet sans accroc et un accident évitable.

Changement de direction sans signalisation : une infraction qui expose à une amende et retrait de permis immédiat

Le non-respect de cette règle est une véritable infraction, passible de sanctions. En cas de manœuvre sans signalisation préalable, vous vous exposez à une amende, mais également à des mesures plus contraignantes. La Gendarmerie rappelle que, selon l’article 66, alinéa 2 de la loi 01-14 modifiée et complétée, l’infraction peut mener à une rétention immédiate du permis de conduire. Le conducteur fautif se verra également interdit de prendre le volant pendant une période de 10 jours, le temps de régler une amende forfaitaire d’au moins 5 000 DA.

En somme, ce rappel de la gendarmerie devrait inciter chaque conducteur à reconsidérer l’importance des gestes simples, mais essentiels, de la conduite. Un simple geste de signalisation peut non seulement éviter un accident, mais aussi vous épargner de lourdes sanctions.