La Gendarmerie annonce la fermeture d’un axe routier important du 25 au 30 mai

Les services de la Gendarmerie nationale ont annoncé la fermeture temporaire de l’axe reliant le port de Djendjen à El Eulma, à compter de ce lundi 25 mai 2026.

La mesure concerne un tronçon routier stratégique reliant les infrastructures portuaires de Jijel aux Hauts Plateaux, fortement sollicité dans les échanges et le transit.

Fermeture de l’autoroute entre Djendjen et El Eulma du 25 au 30 mai : deux points de coupure définis

La circulation sera totalement interrompue à deux niveaux :

Au niveau de la sortie vers la route de wilaya n°147, dans la commune de Taher

Au niveau du raccordement avec la route nationale n°77, dans la commune de Kaous

🟢 À LIRE AUSSI : Grande mosquée, cimetières, parcs de loisirs… Comment se déplacer à Alger durant l’Aïd avec l’ETUSA ?

Ces deux dispositifs bloquent l’accès à l’axe dans les deux sens, empêchant toute circulation sur la portion concernée.

Axe routier Djendjen et El Eulma fermé temporairement à la circulation : un calendrier qui coïncide avec une période de déplacements intenses

La période choisie pour cette intervention recouvre les jours entourant l’Aïd el-Adha 2026, célébré le mercredi 27 mai. Cette coïncidence intervient dans un contexte généralement marqué par une intensification des déplacements sur les grands axes routiers, sans que cela constitue l’objet de la mesure annoncée.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd el-Adha 2026 : voici l’heure de la prière fixée à Alger

Les services de la Gendarmerie nationale appellent les automobilistes à la vigilance et à l’anticipation de leurs déplacements. L’axe concerné constitue une liaison structurante entre l’est du pays et les régions intérieures, ce qui impose une réorganisation des trajets durant la période d’interruption.

🟢 À LIRE AUSSI : Des véhicules biélorusses bientôt assemblés en Algérie ? Le décollage économique se confirme

La fermeture de l’axe Djendjen–El Eulma entraîne une coupure complète de la circulation avec deux points de blocage identifiés. Le retour à la normale est prévu le samedi 30 mai 2026, date de réouverture annoncée de cet itinéraire.