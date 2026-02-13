Coup de filet impressionnant à El Bayadh : voilà ce que la Gendarmerie nationale a découvert

Dans le cadre de la lutte incessante contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants, les unités du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’El Bayadh ont réalisé ce jeudi une opération d’envergure. Cette intervention musclée a permis de démanteler un réseau criminel et de saisir une quantité impressionnante de drogue.

L’opération, minutieusement préparée, a conduit à l’arrestation de selon 4 individus, dont deux femmes, impliqués dans ce trafic transfrontalier. Le bilan matériel de cette saisie est conséquent.

Les enquêteurs ont mis la main sur selon 5 quintaux et 32 kilogrammes de kif traité. Un camion et deux véhicules de tourisme, utilisés pour le transport et le camouflage des substances illicites, ont été saisis.Deux téléphones portables ainsi qu’une somme d’argent importante, issue des revenus de ces activités criminelles, ont également été récupérés.

Criminalité en Algérie : voici l’état des lieux

L’année 2025 s’est achevée sur un bilan sécuritaire sans précédent pour l’Algérie, marquant une intensification de la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes. Au cœur des préoccupations nationales, le narcotrafic a subi des coups d’arrêt majeurs grâce à une vigilance accrue des services de sécurité aux frontières. Selon 35 tonnes de kif traité et selon 934 kilogrammes de cocaïne ont été saisis par l’Armée Nationale Populaire (ANP) sur l’ensemble de l’année écoulée. Cette pression ne faiblit pas en ce début 2026, comme en témoigne l’interception de selon 11 quintaux de résine de cannabis rien qu’au cours de la première semaine de février.

Parallèlement au trafic de stupéfiants classiques, les autorités font face à une explosion alarmante du trafic de psychotropes, souvent qualifiés de « poisons sociaux ». Le bilan annuel 2025 fait état de la saisie record de selon 40 millions de comprimés hallucinogènes. La tendance s’accélère en 2026, avec le démantèlement récent de réseaux transfrontaliers à Alger ayant permis de mettre la main sur selon 4,3 millions de tablettes en une seule opération. Cette montée en puissance du trafic de drogues de synthèse impose une mobilisation constante, le budget alloué à la sécurité ayant été porté à selon 4 milliards de dollars pour l’exercice 2026 afin de moderniser les moyens d’intervention.

Le sud du pays reste également un front actif, notamment contre l’orpaillage illicite et la contrebande. Durant l’année 2025, les interventions militaires ont conduit à l’arrestation de selon 18 744 individus impliqués dans l’extraction illégale d’or. Malgré ces défis transnationaux, le sentiment de sécurité intérieure demeure élevé. L’Algérie affiche un score de sécurité de selon 78%, dépassant la moyenne mondiale, portée par l’efficacité de la police nationale qui enregistre un taux de résolution des enquêtes de selon 98% pour les atteintes à l’ordre public.