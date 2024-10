La garde d’enfants en Algérie : Tarifs, services et témoignages

En Algérie, le recours aux nourrices, nounous et baby-sitters est devenu une solution incontournable pour de nombreuses familles. Que ce soit pour garder un nourrisson ou assurer la sécurité des enfants en âge scolaire après les cours, ces professionnelles offrent des services essentiels et adaptés aux besoins des parents, les tarifs varient considérablement.

Leur rôle va bien au-delà de la simple surveillance, créant ainsi un cadre rassurant et structuré pour les enfants, tout en permettant aux parents de concilier travail et vie de famille, allant de 5 000 DA à 75 000 DA, selon les services et les besoins.

Les nourrices proposent plusieurs formules en fonction des horaires et des besoins des parents.

Par exemple, pour un enfant gardé à plein temps, de 8h à 16h, les frais peuvent atteindre entre 15 000 DA et 30 000 DA par mois.

Sabrina, nourrice depuis 10 ans, explique qu’elle garde jusqu’à cinq enfants simultanément, dont deux en permanence et trois après la sortie de l’école.

Son expérience démontre l’importance de ce métier qui, bien que demandant une attention constante, permet de générer un revenu stable.

D’autre part, la garde après l’école coûte entre 5500 DA et 10 000 DA par mois.

Les nourrices doivent s’adapter aux besoins des enfants d’âges différents, les nourrissons nécessitant plus d’attention et de soins spécifiques, tels que le changement des couches et la surveillance constante.

Une solution pratique pour les familles

Certaines familles, comme celle d’une mère rencontrée à Birkhadem, témoignent de l’importance des nourrices dans leur organisation quotidienne.

Sa fille, élève au lycée, est prise en charge après l’école jusqu’à ce que l’un de ses parents puisse venir la récupérer.

Pour cette famille, le service de nourrice n’est pas seulement une commodité, mais une nécessité, et elles sont nombreuses à exprimer leur satisfaction quant aux soins reçus.

Les nourrices se trouvent souvent à proximité des écoles ou dans les nouvelles cités résidentielles.

Un autre témoignage d’une enfant, habituellement prise en charge par une nourrice, met en lumière l’aspect social de cette solution : les enfants y passent du temps avec leurs amis entre les cours, dans un environnement sécurisé.

Les menus proposés sont simples, mais adaptés : pâtes, couscous, chorba.

L’important pour les parents, c’est de savoir que leurs enfants sont en sécurité et bien traités.

Les nourrices couchantes et les accompagnatrices d’enfants

Un autre type de nourrice est la nourrice couchante, qui reste à la disposition de la famille 24 heures sur 24.

Leur mission ne se limite pas à la garde des enfants, mais peut aussi inclure des services comme la garde de malades ou l’assistance aux personnes à mobilité réduite.

Avec un tarif de 2500 DA par jour, ces nourrices gagnent souvent plus de 70 000 DA par mois.

D’autres nourrices offrent des services d’accompagnement d’enfants à l’école, facturés à 5000 DA par mois par enfant.

Le métier de nourrice en Algérie joue un rôle essentiel dans l’organisation des familles. Que ce soit pour les nourrissons ou les enfants plus âgés, ces professionnelles garantissent un service adapté aux besoins de chaque famille, contribuant ainsi à un équilibre entre vie familiale et professionnelle.