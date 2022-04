La Gambie honore Gassama : énième provocation contre la FAF ?

Après l’entretien téléphonique entre le président de la fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, et le président de la fédération gambienne de football, l’instance footballistique du pays de l’Afrique de l’Ouest fait parler d’elle encore une fois après la demande de l’ouverture d’une enquête à l’encontre du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi.

En effet, la fédération gambienne, et par le biais de son présent, Lamin Caba Bajo, a tenu à afficher son soutien à l’arbitre de la rencontre de l’équipe d’Algérie face au Cameroun à Blida, Bakary Gassama. La GFF, a reçu le sifflet Gambien et a bien pris le soin de faire son éloge en le qualifiant de « la fierté de la Gambie et de l’Afrique ». Les services de la fédération gambienne cochent cette visite dans la case des visites de courtoisie rendues par les acteurs du football au président de l’instance basé à Banjul.

La plus haute instance footballisque en Gambie a « réaffirmé sa position en le défendant en cette période très éprouvante et l’a encouragé à être fort et déterminé comme toujours. » lit-on dans la description qui accompagne les photos de l’accueil partagées sur sa page Facebook.

Une affaire qui prend de l’ampleur

L’arbitrage de la rencontre de l’équipe d’Algérie face au Cameroun n’a pas réussi à faire l’unanimité lors du match barrage qualificatif àla coupe du monde 2022. Sujet à polémique, Bakary Gassama a été fortement critiqué par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi. Les propos du sélectionneur algérien ont fait le tour de la toile et n’ont pas passé inaperçus en terre Gambienne.

La sortie médiatique de la fédération de football de la Gambie vient après un semblant d’accord avec la fédération algérienne de football qui a tenu a expliqué que la réaction de Djamel Belmadi s’inscrit dans le cadre de la défense des intérêts algériens et n’a rien contre la Gambie ni contre sa fédération. Une opinion que la fédération gambienne ne semble visiblement pas voir du même œil.

De son côté, l’arbitre Gambien, Bakary Gassama, a exprimé sa joie pour le soutien que la GFF lui apporte contre ce que cette dernière a appelé « les comportements peu sportifs des Algériens contre sa personne » tout en lui demandant « d’être plus courageux lors de cette épreuve. »