La Franco-Algérienne Razika Abchiche nommée au rang d’associée-gérante chez Lazard

Les compétences et les talents algériens multiplient les distinctions au niveau international et dans tous les domaines. C’est le cas de la Franco-Algérienne Razika Abchiche qui a réussi à occuper un poste de haute responsabilité au sein d’un groupe mondial de conseil financier.

En effet, le groupe mondial de conseil financier et de gestion d’actifs, Lazard, a décidé de promouvoir Razika Abchiche au rang d’associée-gérante.

Lazard promeut la Franco-Algérienne Razika Abchiche au poste d’associée-gérante

Désormais, la banque du boulevard Haussmann, à Paris, compte désormais une nouvelle associée gérante dans son activité de conseil financier. Elle a décidé de promouvoir à ce poste Razika Abchiche, qui travaille chez Lazard, depuis le début de sa carrière en 2009.

Née en France d’une famille originaire de la Kabylie, Razika est diplômée d’un master en finance et stratégie sciences Po Paris et d’un master recherche finance de l’université Paris – Dauphine PSL. En 2009, la Franco-Algérienne a rejoint le groupe en qualité de stagiaire pour enchainer les échelons jusqu’à atteindre le poste d’associée — gérante, au bout de ses 40 ans.

Agrégée et économie et en gestion d’actifs, Raika Abchiche intervient particulièrement dans les opérations de private equaty. Notamment dans les secteurs tech et consommation. Et elle compte plus d’une cinquantaine opération à son actif.

Par ailleurs, grâce à cette promotion, la Franco-Algérienne Razika Abchiche rejoint la liste des cinq femmes à avoir occupé à poste de telle responsabilité. Et devient la cinquième associée-gérante de cette banque, après Isabelle Xoual, Alexandra Soto, Carole Daou et Marion Cossin.

À LIRE AUSSI :

>> Karim Zéribi propose l’idée de créer un Conseil Mondial de la Diaspora Algérienne

>> César 2024 : 2 actrices d’origine algérienne nominées pour la 49e cérémonie