La France veut une nouvelle loi immigration : ce qui risque de changer pour les étrangers en 2025

Le gouvernement de Barnier a annoncé vouloir rédiger une nouvelle loi sur l’immigration pour 2025. Un an seulement après le précédent texte qui a créé de fortes tensions au milieu de la scène politique en France et ayant fracturé l’Assemblée nationale.

« Il y aura besoin d’une nouvelle loi« , a annoncé sur BFMTV, la porte-parole du gouvernement français, en l’occurrence Maud Bregeon, qui fait référence à la nécessité de prolonger les délais de détention au centre de rétention des étrangers jugés dangereux.

Des mesures déjà en vue dans la loi de Darmanin

À peine un an après l’adoption de la loi de Gérald Darmanin, ancien ministre français de l’Intérieur, le nouveau gouvernement de Barnier envisage déjà de revenir sur des lois censurées « pour des raisons de forme et non pas de fond » comme le constate-t-il.

L’une des premières pistes envisagées est de prolonger le délai de détention dans les centres de rétention administrative et de passer de 90 à 210 jours. Gabriel Attal a estimé, lundi, « qu’une nouvelle loi ne lui semblait pas totalement prioritaire. Quant au nouveau ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, celui-ci ne souhaite pas aller au-delà de ce qui a été voté en janvier 2024 et censuré par le Conseil constitutionnel.

Loi immigration : le nouveau texte sera discuté en début 2025

En plus des délais de rétention administrative, Bruno Retailleau a précédemment explicité sa volonté de rendre la France moins attractive pour les ressortissants étrangers. Et ce, en interdisant l’accès à certaines prestations sociales, dont les allocations familiales et l’AME.

Par ailleurs, parmi les mesures qui pourraient être réintégrées dans cette nouvelle loi, le regroupement familial, qui est un droit fondamental des ressortissants étrangers. Dans ce sillage, le ministre souhaite resserrer les conditions d’éligibilité à ce dispositif, ce qui risque de réduire l’immigration en France. Pour rappel, plusieurs voix du RN plaident pour des mesures encore plus restrictives.

Comme le confirme Bruno Retailleau, critiqué pour son approche centrée sur la lutte contre l’immigration, dans une récente déclaration, le nouveau texte de la loi sur l’immigration en France sera discuté en début de l’année 2025.

