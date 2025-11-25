La France veut interdire le voile et le jeûne pour cette catégorie

Un rapport sénatorial de la droite française propose 17 mesures « anti-islamisme ». Ces sénateurs ont présenté les conclusions du rapport Eustache-Brinio, issu de six mois de travail. Parmi les recommandations phares, certaines ciblent spécifiquement les mineurs, notamment l’interdiction du port du voile dans l’espace public.

Les mineurs sont au centre de plusieurs recommandations de ce rapport. Les collègues de Bruno Retailleau préconisent notamment d’interdire le port du voile dans l’espace public pour les moins de 16 ans.

Justifiant cette proposition au micro de BFMTV, la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio (LR), présidente du groupe de travail, a affirmé : « c’est quelque chose qui est une réalité, des petites filles qui sont voilées. On sexualise cette petite fille ».

Le jeûne et le port du voile dans le collimateur des sénateurs de la droite française

Le rapport sénatorial de droite propose deux mesures supplémentaires notables. Concernant les mineurs, les sénateurs français souhaitent l’interdiction du jeûne pour les moins de 16 ans. Jacqueline Eustache-Brinio a justifié cette mesure par « la protection de l’enfance », insistant sur le fait qu’on « n’impose pas le jeûne » à un enfant de 11 ans.

Pour les élus, le document recommande de rendre obligatoire leur neutralité religieuse lors de l’exercice de leur mandat, ainsi que l’interdiction des signes religieux ostentatoires pour les élus locaux. Les 29 auteurs du rapport définissent « l’islamisme comme une idéologie qui vise la transformation de la société française selon les normes religieuses radicales, constituant ainsi un projet séparatiste de long terme ».

Par ailleurs, le rapport préconise deux mesures : l’interdiction du port du voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires et le maintien de l’interdiction des signes religieux ostentatoires à l’école. La sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio (LR) a encore justifié ces propositions en déclarant : « On sanctuarise l’école, pas de religion à l’école. Les sorties scolaires, c’est du temps scolaire. »

« Rattacher la délivrance des visas au ministère de l’Intérieur »

Pour l’ensemble du pays, les sénateurs proposent également d’interdire les signes religieux dans toutes les disciplines sportives. D’autres mesures portent sur le renforcement de la lutte contre les mariages forcés, un meilleur traçage des financements des mosquées et associations religieuses, et le rattachement de la délivrance des visas au ministère de l’Intérieur.

Le rapport est issu de six mois de travail durant lesquels hauts-fonctionnaires, juristes et représentants des cultes ont été auditionnés au Sénat.

