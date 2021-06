La France va-t-elle restreindre les visas aux algériens ?

Le président Français Emmanuel Macron envisage de restreindre la délivrance de visas pour trois pays de l’Afrique du Nord, à savoir l’Algérie, Maroc et la Tunisie.

En effet, selon les médias français, une réunion exceptionnelle est organisée ce mercredi par le Président Macron, afin faire le point sur les questions migratoires et surtout pour « accélérer sa politique ».

Mis sous pression par la droite et l’extrême droite sur sa politique migratoire, Emmanuel Macron veut passer à l’acte, notamment sur « les expulsions des étrangers en situation irrégulière ».

Selon INFO EUROPE 1, lors de la même réunion , le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian devrait évoquer la relation de la France avec trois pays du Maghreb, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, et la question de « la reconnaissance de ces trois pays de leurs ressortissants que la France a décidé d’expulser ».

Restreindre la délivrance de visas

La même média, citant ses sources affirme que Macron envisage sérieusement de restreindre la délivrance de visas pour ces pays.

La principale raison qui peut inciter les autorités françaises à prendre cette décision , c’est pour inciter les pays du Maghreb à mieux coopérer concernant l’expulsion des ressortissants de ces trois pays.

« Le taux de délivrance des laisser-passer consulaires, qui permettent à la France d’expulser les ressortissants de ces trois pays, se situent toujours autour de 50%. L’Algérie, le Maroc et la Tunisie refusent, en moyenne, le retour sur leur territoire d’un ressortissant sur deux que la France souhaite éloigner », rapporte la même source.