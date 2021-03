La France va-t-elle extrader “Amir Dz” vers l’Algérie ?

Le président français Emmanuel Macron vient de promulguer la loi autorisant l’extradition entre la France et l’Algérie.

Selon un document publié sur le site internet officiel du gouvernement français, la loi promulguée par Macron a été adoptée, le 22 mars dernier, par l’Assemblée national et le Sénat français sous le numéro n°2021-302.

Cette loi a été faite sur la base d’une convention d’extradition signée le 27 janvier 2019, à Alger, entre l’ex-ministre de la Justice Tayeb Louh et son homologue français à l’époque.

Cette décision intervient quelques jours après le lancement du mandat d’arrêt international contre Amir Dz, dont son vrai nom Amir Boukhros, et ses co-accusés. La France va-t-elle les extrader vers l’Algérie ?

Mandat d’arrêt international contre Hichem Aboud, Larbi Zitout et Amir Dz

Dimanche dernier, le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad-Raïs (Alger) a émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de ce trio.

L’ancien élément des services de renseignement, Hicham Aboud et le blogeur Amir Boukhors sont poursuivis pour adhésion à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l’État et l’unité nationale, financement d’un groupe terroriste ciblant la sécurité de l’État et blanchiment d’argent dans le cadre d’une bande criminelle.

Quant à l’ex-fonctionnaire des Affaires étrangères Mohamed Larbi Zitout, il est poursuivi pour gestion et financement d’un groupe terroriste ciblant la sécurité de l’Etat et l’unité nationale, faux et usage de faux et blanchiment d’argent dans le cadre d’une bande criminelle.