La France « regrette » la condamnation de Christophe Gleizes en Algérie

La France a officiellement exprimé son « regret » suite à la condamnation du journaliste Christophe Gleizes en Algérie. Une affaire qui vient exacerber les tensions déjà existantes entre Paris et Alger.

Le reporter, qui menait une enquête sur la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), a été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi-Ouzou. Après plus d’un an sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire algérien, il a été jugé, avant d’être condamné par 7 ans de prison pour « apologie du terrorisme » et de possession de documents jugés préjudiciables aux intérêts nationaux.

Au cœur de cette affaire se trouvent les contacts du journaliste avec un dirigeant de la JSK, également membre du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK). Cette organisation est considérée comme terroriste par les autorités algériennes depuis 2021. Les défenseurs de Gleizes soulignent qu’un seul de ces échanges a eu lieu après cette classification, et ce dans le cadre strict de son travail journalistique.

La réaction de la France suite à la condamnation de Gleizes

Comme il fallait s’y attendre, la condamnation de Christophe Gleizes a suscité la réaction de la France. En effet, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué officiel.

« La France regrette vivement la lourde condamnation à une peine de sept ans de prison ferme du journaliste français Christophe Gleizes. Son avocat et ses soutiens ont indiqué sa volonté de faire appel », lit-on au début du communiqué.

La France assure qu’elle ne compte pas lâcher son ressortissant. « Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères suit de près la situation de notre compatriote depuis son arrestation en Algérie en mai 2024 et lui a assuré aide et protection consulaire tout au long de son contrôle judiciaire », ajoute le communiqué.

Et de conclure : « L’ensemble des services demeurent mobilisés pour lui porter assistance et sont en contact régulier avec lui, ses proches et ses conseils, est-il encore précisé. Une demande de permis de visite a été déposée aussitôt la condamnation connue. La France rappelle son attachement à la liberté de la presse partout dans le monde ». Rappelons que le concerné a fait appel aujourd’hui de cette condamnation. Il devrait être rejugé, mais pas avant la prochaine session criminelle qui s’ouvrira en octobre.

Christophe Gleizes (36 ans) est notamment collaborateur des magazines So Foot et Society. Il a co-écrit, avec son confrère Barthélémy Gaillard, le livre Magique système, l’esclavage moderne des footballeurs africains, publié en 2018. Le journaliste français Christophe Gleizes s’intéresse particulièrement à la vie des joueurs.