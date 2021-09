La France réduit les visas : la diaspora algérienne monte au créneau

Récemment, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a annoncé que son pays a fortement réduit le nombre de visas délivrés aux citoyens algériens.

Cette décision est intervenue suite au refus des autorités algériennes de reprendre les ressortissants en situation irrégulière sur le territoire français. Désormais, ce sera deux fois moins de visas en cette année qu’en l’année passée, et ce, pour tous types de visas.

À cet effet, des Algériens et des franco-algériens, résidant en Algérie et en France, ont dénoncé fortement ce fait.

Dans ce contexte, l’équipe d’Europe 1 a rencontré hier soir, des ressortissants algériens résidant en France devant l’aéroport de Roissy à Paris. Cette dernière a interrogé quelques-uns parmi eux sur leur avis concernant ladite décision.

Un Algérien se trouvant sur les lieux a déclaré : » Il y a des relations humaines entre l’Algérie et la France, c’est malheureux ! « , rapporte la même source.

En outre, une franco-algérienne qui attendait sa cousine à l’aéroport a expliqué : » on est là depuis plus d’une vingtaine d’années « , ajoutant : » on a besoin de nos familles, de nos sœurs, de tout le monde « .

» Ils nous ont tous mis dans le même panier « , déplorent les ressortissants algériens

En fait, les ressortissants algériens rencontrés par Europe 1 disent avoir été collectivement puni, en précisant que le gouvernement français les a tous mis dans le même panier.

De son côté, Hamza, un migrant algérien arrivé en France à l’âge de 18 ans n’a pas hésité a déclaré : » si c’est pour les étudiants ou si c’est uniquement pour les touristes qui par la suite vont devenir illégaux, c’est deux choses différentes « .

Le jeune homme a ajouté : » ma fiancée va bientôt venir étudier ici. Si c’est plus compliquée pour elle de venir, ce sera une catastrophe « .

Par ailleurs, la décision du gouvernement français qui consiste à réduire 50 % de nombre de visas accordés aux Algériens a pour but d’obliger l’Algérie à reprendre ses clandestins.