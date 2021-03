La France reconnait l’assassinat d’Ali Boumendjel : L’Algérie réagit

L’Algérie vient de réagir à la reconnaissance par la France l’assassinat de l’avocat et militant de la guerre de libération nationale, Ali Boumendjel.

Selon la télévision algérienne, l’Algérie a pris acte avec satisfaction « la décision du président français, Emmanuel Macron, de rendre hommage au chahid Ali Boumendjel, en reconnaissant le parcours de lutte du défunt ».

« En décidant d’honorer la famille du chahid le Président français (Macron) a pris une initiative louable qui intervient dans le cadre d’une véritable volonté d’intensifier le dialogue entre l’Algérie et la France concernant la période coloniale », a ajouté l’ENTV.

« Ali Boumendjel a été torturé puis assassiné » (Macron)

Mardi dernier, Emmanuel Macron avais reçu les quatre petits enfants du Chahid Ali Boumendjel au palais de l’Elysée, à Paris. Lors de leur rencontre, Macron a reconnu, au nom de la France, qu’Ali Boumendjel a été « torturé puis assassiné par l’armée française coloniale ».

« Ce travail sera prolongé et approfondi au cours des prochains mois, afin que nous puissions avancer vers l’apaisement et la réconciliation entre l’Algérie et la France », a déclaré Macron lors de sa rencontre avec la famille d’Ali Boumendjel, selon un communiqué de la présidence française.