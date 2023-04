La France offre des bourses d’excellence pour les étudiants algériens

Campus France Algérie revient avec un nouveau communiqué pour annoncer le lancement des inscriptions pour plusieurs bourses offertes dans le cadre des masters et des doctorats dans les domaines de Théologies et en Religions. Les étudiants algériens sont encore une fois concernés par ces dernières.

Cet appel à candidature est destiné pour les étudiants algériens qui ont des projets d’études en France. Notamment, dans les spécialités en histoire, anthropologie, sociologie, science politique, droit, étude du genre, géopolitique, géographie et philosophie. L’appel à candidature concerne également les religieux et les futurs religieux.

| À LIRE AUSSI : L’ambassade des USA lance la bourse Fulbright pour les étudiants algériens

Bourses d’excellence pour l’étude des religions 2023

Ce nouveau programme encourage particulièrement les candidatures féminines. Et offre la possibilité de bénéficier de deux sortes de bourses. La première est de courte durée, de 6 à 12 mois, et concerne les étudiants en sciences humaines et sociales. La deuxième bourse correspond à une durée de 12 à 36 mois et concerne les étudiants en master et en doctorat.

Par ailleurs, pour bénéficier de ces bourses, les étudiants algériens sont tenus de transmettre leur candidature avant le 30 avril 2023. Et ce, à l’adresse e-mail suivante : esr@if-algerie.com.

Bourses d’excellences en théologies / religions : les modalités d’inscriptions

Les candidats intéressés par ces bourses sont tenus de bien préciser l’objet de leur candidature dans le dossier en question. Notamment « candidature au programme de bourse pour l’étude des religions ». En revanche, le communiqué de Campus France indique que les dossiers incomplets, ou reçus après la date limite, ne seront pas pris en compte.

Le dossier de candidature de comporter les pièces suivantes :

Un diplôme proposé en équivalence du baccalauréat français, accompagné de sa traduction certifiée ;

D’autres diplômes supérieurs avec leurs traductions certifiées ;

Une lettre d’acceptation de la part de l’établissement français d’enseignement supérieur ;

Une description détaillée du projet d’études en France, précisant l’objectif professionnel après l’obtention du diplôme ;

Une attestation du score obtenu dans le test de langue française, notamment le TCF, DELF et DALF ;

Les étudiants en doctorat sont appelés à fournir une description détaillée du projet de thèse.

Les résultats de la sélection des lauréats seront communiqués aux concernés par e-mail. Et ce, le début du mois de juin 2023.

| À LIRE AUSSI :

>> Étudier en France : nouvelles bourses pour les doctorants algériens

>> Programme André Mandouze : la France offre plusieurs bourses pour les chercheurs algériens