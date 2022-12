La France, mon bled: 60 ans d’immigration racontés par des Algériennes

Raconter l’immigration en France, vécues par des femmes algériennes, tel est l’objectif que s’est donné Latifa Mouaoued. Née de parents algériens, cette journaliste du RFI a lancé, à l’occasion des 60 ans de l’Indépendance, son podcast, baptisé « La France, mon bled ».

Ce podcast revient sur 60 ans d’immigration algérienne en France. Et rapporte la question de l’identité en fond à travers le regard des femmes, de celles qu’on a très peu, voire rarement, entendu. À travers ce podcast sous-titré femmes d’Algérie et fille de France, composé de cinq épisodes, Latifa Mouaoued est allée à la rencontre de plusieurs femmes.

Elles s’appellent, Fatna, Rachida, Aicha et Léa, ce podcast rend hommage à deux générations de femmes. En particulier, à celles considérées plus invisibles que les travailleurs immigrés en France, pendant les années 1960. « La France, mon bled » rend, également, hommage à celles qui pensaient n’être que de passage dans ce pays, à celles qui ont vécu les mariages forcés, les préjugés et le poids des traditions…

« La France, mon bled » : des récits de femmes algériennes pour raconter l’immigration

Pour réaliser son podcast, Latifa Mouaoued a rencontré plusieurs femmes pour plonger dans l’histoire intime et bouleversante de ces femmes. En effet, elle a commencé par questionner sa mère, pour lui raconter des souvenirs de son époque. Notamment ceux relatifs à l’assassinat de son père et de son grand-père. Mais aussi ceux évoquant le viol vécu par sa tante paternelle de la part d’un harki qui n’a pas hésité à lui tirer une balle à la jambe.

Dans interview accordé à TRT Français, Latifa Mouaoued a raconté « les coulisses » de son podcast. En effet, elle fait savoir que pour pousser ses femmes, habitué par le silence, à livrer leur témoignage, la réalisatrice de « la France, mon bled » a organisé une sorte de table ronde autour d’un couscous pour rendre l’atmosphère conviviale.

Grâce à cette réunion, Latifa a réussi à connaitre l’histoire derrière chaque femme. Notamment, de celles qui ont vécu dans des bidonvilles et des wagons de train, après avoir emménagé avec leurs maris en France. Mais aussi l’histoire de celles qui ont choisi la nationalité algérienne par peur de ne jamais pouvoir y retourner.

« La France, mon bled » primé au Paris Podcast Festival 2022

À l’occasion de la 5e édition du festival parisien du podcast, Latifa Mouaoued a réussi à se distinguer parmi neuf lauréats, le mois d’octobre dernier. En effet, le podcast « La France, mon bled » a décroché le prix du meilleur documentaire.

Par ailleurs, Latifa a fait savoir que les discussions sont en cours pour la suite de ce podcast. Notamment, de rapporter la question de l’identité, d’un point de vue masculin. Mais aussi à travers le regard d’autres nationalités. Pour Latifa Mouaoued, les histoires sont différentes et il y a toute une Afrique francophone à couvrir.