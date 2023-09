La France interdit le port de l’abaya à l’école : quelles sont les règles actuelles en Europe ?

Une rentrée assez compliquée pour les élèves musulmans dans les écoles françaises. En effet, le pays fait face à une nouvelle polémique suite à l’interdiction des tenues dites religieuses, notamment le qamis et l’abaya dans les établissements scolaires en France.

Pour rappel, le nouveau ministre de l’Éducation français, Gabriel Attal, a précédemment fait part de cette décision, qui a devisé la France. D’ailleurs, le Conseil d’État examinera, en ce mardi 5 septembre, le recours exprimé par l’association Actions Droits des Musulmans, quant à la suspension en urgence de cette interdiction.

Plus de 8 sur 10 Français favorables à l’interdiction de l’abaya à l’école

Par ailleurs, un sondage Ifop, commandé par Charlie Hepdo, a fait part de 81% des personnes interrogées favorables à l’interdiction de ce vêtement large qui couvre le corps. En effet, ces personnes ont confirmé le caractère religieux de l’abaya.

En revanche, 39% des personnes interrogées doutent de l’application réelle de la décision de Gabriel Attal, portant sur l’interdiction du port de l’abaya et du qamis dans les collèges et les lycées en France. Sur la scène politique, 69% des sympathisants écologistes, mais aussi 48% des Insoumis se disent favorables à cette interdiction.

Quelles sont les règles applicables dans le reste de l’Europe quant au port de vêtement religieux dans les écoles ?

Alors que le gouvernement français a décidé d’interdire le pour de l’abaya et sa version masculine dans les écoles, quelle en est la situation dans le reste de l’Europe ?. En Angleterre par exemple, chaque école détermine ses règles qui doivent être conformes aux droits de l’homme et au principe de l’égalité associé à la religion, la race, le sexe… En brief, aucune interdiction générale n’a été prononcée par le gouvernement britannique. Cette politique est également appliquée en Irlande.

En Allemagne, le débat sur le port du voile suscite encore des questions. Pour rappel, dernièrement, Berlin avait autorisé aux enseignantes musulmanes de se couvrir les cheveux avec leur Hijab, dans les écoles. Tandis que d’autres états ont décidé d’introduire une « loi de neutralité » qui interdit les symboles religieux dans les salles de classes politiques.

Par ailleurs, en Italie, le port de vêtement religieux en classe ne fait l’objet que de peu, voire d’aucune discussion publique et politique. C’est le cas aussi en Espagne, où chaque région est libre de prendre des décisions relatives à l’éducation.

| SUR LE MÊME THÈME :

>> « Virus et cause d’échec scolaire », la France se déchaîne contre l’abaya

>> Un styliste franco-algérien dévoile sa collection des abayas françaises en réponse à Gabriel Attal