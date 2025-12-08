La France augmente l’aide au retour volontaire : jusqu’à 3 500 € pour quitter le pays

Afin d’augmenter le nombre de départs volontaires des personnes en situation irrégulière, la France a porté le montant de l’Aide au Retour Volontaire (ARV) à un maximum de 3 500 euros, contre 2 500 euros auparavant.

Selon les autorités françaises, cette mesure concerne prioritairement les nationalités les plus présentées dans les flux migratoires en direction du Royaume-Uni.

Le gouvernement français cherche à accélérer l’expulsion des personnes en situation irrégulière via le dispositif d’Aide au Départ Volontaire. Pour ce faire, le ministre de l’Intérieur a publié un arrêté le 4 octobre augmentant le montant de cette aide, mais uniquement pour certaines catégories de bénéficiaires.

La France augmente son aide au « retour volontaire » pour inciter plus de migrants à retourner dans leur pays

Les personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et appartenant aux nationalités qui tentent le plus de rejoindre illégalement le Royaume-Uni via la Manche sont les principales cibles de cette nouvelle mesure. Pour elles, l’allocation forfaitaire passe de 1 200 euros à 2 200 euros, avec un plafond total majoré à 3 500 euros.

En 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a enregistré une légère hausse de 2,36 % dans l’octroi de l’Aide au Retour Volontaire (ARV), avec 6 908 aides versées au total.

Les ressortissants géorgiens et albanais étaient les principaux bénéficiaires (1 800 aides).

Les trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) représentaient un millier de bénéficiaires.

Au total, 23 pays étaient inclus dans le dispositif ARV français en 2024.

Des conditions plus simples

Le calcul de l’ARV a été simplifié. L’aide est désormais versée indépendamment de la date de notification de l’obligation de quitter le territoire français. Auparavant, le montant était dégressif et variait selon le temps écoulé entre l’OQTF et la demande faite à l’Ofii.

Sous la pression de Londres, qui cherche à stopper les traversées de la Manche, la France a augmenté le montant de l’ARV. Cette hausse est une stratégie visant le nombre de départs des « small boats ».

Les autorités françaises espèrent ainsi inverser la tendance actuelle : le nombre d’exilés, ayant réussi à atteindre l’Angleterre, a explosé cette année. Depuis le 1ᵉʳ janvier, plus de 39 000 personnes y sont parvenues, dépassant largement le total enregistré sur toute l’année 2024 (36 816 arrivées) et les 34 000 arrivées comptabilisées l’an dernier à la même période (selon les chiffres du Home Office).

Par ailleurs, le gouvernement français est sur le point d’adopter une nouvelle doctrine d’intervention en mer dans la Manche. Ce changement permettra bientôt à la Gendarmerie maritime d’effectuer des opérations de contrôle et d’intervention directes sur les embarcations soupçonnées d’être utilisées comme « taxi-boats ». Cette mesure vise un double objectif : sauvegarder la vie humaine et combattre les réseaux criminels de passeurs impliqués dans le trafic d’êtres humains.

