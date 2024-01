La France, 1ᵉʳ pays à délivrer des visas Schengen numériques

L’Union européenne a décidé de passer à l’étape de la numérisation des procédures de demandes de visa Schengen. Le mois d’octobre dernier, le parlement européen a adopté la nouvelle loi permettant de numériser les procédures de demandes de visa Schengen.

Grâce à la mise en place d’une nouvelle plateforme électronique, baptisée EU VAP, dont le lancement est prévu pour 2025, les visas Schengen deviendront plus simplifiés et plus accessibles pour les voyageurs qui les demandent.

JO Paris 2024 : la France innove et passe à la numérisation des demandes de visa Schengen

Dans le cadre des préparatifs pour les Jeux olympiques de Paris, prévus pour le mois de juillet 2024, la France a décidé de passer à l’action et de rendre les procédures de demandes des visas français entièrement numériques. Elle devient, ainsi, le premier membre de l’espace Schengen à délivrer des visas numériques.

Pour ce faire, la France innove et se dote d’un « consulat olympique », qui ne sera pas matérialisé par une entité physique, lancé depuis lundi 1ᵉʳ janvier dernier. Ce nouveau dispositif est chargé de traiter 70 000 demandes de visas pour la France. Notamment pour les athlètes, journalistes et délégations participant à cet événement.

Par ailleurs, l’objectif de ce consulat olympique est d’éviter que les demandes ne soient noyées dans le flot des dossiers en cours de traitement sous la direction des visas de Nantes. Mais aussi de garantir la délivrance des visas dans des délais compatibles avec la bonne organisation des jeux olympiques.

Les demandes passeront par la plateforme France-Visas

Dans le détail, ces demandes de visa passeront par la plateforme France-visas. Il serait donc plus besoin de se déplacer vers les consulats de France à l’étranger pour faire sa demande. La plateforme recueille donc, en ligne, les informations biométriques du demandeur via le réseau des consulats et des prestataires de services.

Il s’agit notamment d’une première pour la France qui va pouvoir tester le passage au numérique concernant les procédures de demandes de visa Schengen. Rappelons, cette procédure vise à renforcer la sécurité des documents en cas de vols, de perte, ou d’utilisation frauduleuse du passeport.

| À LIRE AUSSI :

>> Visa Schengen numérique : le nom de la plateforme dévoilé

>> Visas France pour Algériens : VFS Global revoit ses frais de service