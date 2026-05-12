La fortune de Rebrab recule de 1,5 MDS $ : le nouveau classement Forbes 2026 du seul milliardaire algérien

Le nouveau classement Forbes 2026 des plus grandes fortunes d’Afrique révèle une montée en puissance du bloc arabe. Avec 10 milliardaires originaires d’Égypte, du Maroc et d’Algérie, pesant ensemble 32 milliards de dollars, la région consolide son influence sur l’échiquier économique continental.

Dans un contexte de reprise économique marquée par le dynamisme des marchés boursiers et une stabilisation monétaire, les ultra-riches africains atteignent des sommets.

La fortune cumulée des 23 milliardaires du continent s’élève désormais à 126,7 milliards de dollars, soit une progression fulgurante de 21 % en un an. Au cœur de cette croissance, l’Égypte s’impose comme le leader incontesté du monde arabe avec six représentants.

Égypte : La suprématie des dynasties Sawiris et Mansour

L’Égypte ne se contente pas d’aligner le plus grand nombre de milliardaires arabes ; elle détient également les profils les plus diversifiés, de la construction aux télécoms.

Nassef Sawiris (9,6 Mds $ – Construction) : Homme le plus riche d’Égypte et 5e fortune d’Afrique , il s’apprête à prendre la présidence du conseil d’administration d’Adidas en mai prochain. Outre le géant des engrais OCI, il co-détient le club anglais d’Aston Villa.

(9,6 Mds $ – Construction) : Homme le plus riche d’Égypte et , il s’apprête à prendre la présidence du conseil d’administration en mai prochain. Outre le géant des engrais OCI, il co-détient le club anglais d’Aston Villa. Naguib Sawiris (5,6 Mds $ – Télécoms) : Figure emblématique du secteur, il dirige Orascom TMT Investments et investit massivement dans l’hôtellerie de luxe, notamment dans les Caraïbes.

(5,6 Mds $ – Télécoms) : Figure emblématique du secteur, il dirige et investit massivement dans l’hôtellerie de luxe, notamment dans les Caraïbes. Mohamed Mansour (4 Mds $ – Diversifié) : Ancien ministre des Transports, il pilote le groupe familial

(4 Mds $ – Diversifié) : Ancien ministre des Transports, il pilote le groupe familial Mansour, mastodonte employant 60 000 personnes et distributeur exclusif de General Motors et Caterpillar.

Le clan Mansour & Sawiris : La liste est complétée par Youssef Mansour (1,8 Md $), Yassin Mansour (1,4 Md $) et Samih Sawiris (1,4 Md $), illustrant le poids prédominant des entreprises familiales dans l’économie égyptienne.

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Algérie : Issad Rebrab, le géant de l’agroalimentaire

Seul représentant algérien dans ce club très fermé, Issad Rebrab et sa famille maintiennent une position solide avec une fortune estimée à 3,6 milliards de dollars en 2026 (11e fortune du continent).

Il est toutefois intéressant de noter que ce chiffre marque une étape de transition dans l’histoire du groupe : si en 2021, sa fortune culminait à un sommet historique de 5,1 milliards de dollars, elle s’est stabilisée en 2026 à 3,6 milliards de dollars.

Cette évolution reflète les défis rencontrés par le groupe ces dernières années, tout en confirmant la résilience de Cevital, qui demeure le plus grand groupe privé du pays.

Sous la direction de son fils Malik, nommé PDG en juillet 2022, le groupe continue d’exploiter l’une des plus grandes raffineries de sucre au monde et de piloter des actifs stratégiques en Europe, tels que Groupe Brandt en France et Alas Iberia en Espagne.

Maroc : Un trio de tête entre finance, énergie et immobilier

Le Maroc place trois noms influents dans ce classement, portés par des secteurs pivots de l’économie marocaine.

Othman Benjelloun (1,7 Md $ – Finance) : Le doyen de la finance marocaine, à la tête de BMCE Bank of Africa, continue d’étendre son empreinte sur le continent. Il est également le promoteur de la tour Mohammed VI à Rabat.

(1,7 Md $ – Finance) : Le doyen de la finance marocaine, à la tête de BMCE Bank of Africa, continue d’étendre son empreinte sur le continent. Il est également le promoteur de la tour Mohammed VI à Rabat. Aziz Akhannouch (1,6 Md $ – Diversifié) : Alliant affaires et politique, l’actuel Chef du gouvernement marocain contrôle le groupe Akwa, leader dans la distribution de gaz et de carburants (Afriquia).

(1,6 Md $ – Diversifié) : Alliant affaires et politique, l’actuel Chef du gouvernement marocain contrôle le groupe Akwa, leader dans la distribution de gaz et de carburants (Afriquia). Anas Sefrioui (1,3 Md $ – Immobilier) : Fondateur du Groupe Addoha, il reste un acteur clé du développement urbain et du logement social au Maroc et en Afrique subsaharienne.

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