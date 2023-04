La Fondation Coca-Cola lance l’appel à candidatures du programme JAMII Femmes en Algérie

En 2022, la Fondation Coca-Cola en partenariat avec l’initiative Women In Africa (WIA) a annoncé le lancement de » JAMII Femmes « , un programme visant à renforcer l’impact de 20 000 femmes entrepreneures dans dix pays africains. Au cours de la première année, 7 000 femmes entrepreneures à fort potentiel en Côte d’Ivoire, au Kenya et au Nigeria ont eu l’occasion de bénéficier du programme par le biais de formations en ligne, d’opportunités de mise en réseau, de mentorat et de bootcamps. Cette année, le programme sera étendu sur trois pays, dont l’Algérie.

« En 2022, la Fondation Coca-Cola et Women In Africa se sont engagés à mettre en place le programme JAMII Femmes pour soutenir 20 000 femmes entrepreneures africaines au cours des trois prochaines années. La réponse des femmes entrepreneures a largement dépassé nos attentes avec plus de 20 000 femmes ayant postulé la première année. À ce jour, 7 000 bénéficiaires ont développé une forte culture du savoir; elles s’adaptent au changement et saisissent les opportunités de croissance« , a déclaré Hafsat Abiola, présidente de Women In Africa.

Depuis plus d’une décennie, la Fondation Coca-Cola soutient des programmes dans le monde entier qui permettent aux femmes de s’épanouir. Saadia Madsbjerg, présidente de la Fondation Coca-Cola, a déclaré : « Nous sommes déterminés à préparer les femmes à saisir des opportunités d’emploi afin de créer et développer leurs entreprises, comme nous l’avons fait en Côte d’Ivoire, au Kenya et au Nigéria. L’initiative JAMII Femmes vise à avoir un impact transformationnel sur le continent africain en soutenant les femmes par le biais de l’éducation, de l’alphabétisation financière, de formations commerciales et de mentorat. En outre, l’initiative s’attaque aux barrières qui empêchent les femmes entrepreneures de réussir sur le marché« .

L’appel à candidatures est ouvert pendant 4 mois en Algérie, en Egypte et en Afrique du Sud sur le site internet de Women In Africa.

Afin de construire une communauté forte et de rassembler des femmes d’horizons et de secteurs différents, 7 000 femmes entrepreneures seront sélectionnées dans ces trois pays, pour participer à un programme de formation en ligne de septembre à décembre 2023. Ces sessions seront organisées par Honoris United Universities – partenaire de WIA – premier et plus grand réseau d’établissements privés d’enseignement supérieur en Afrique. Honoris United Universities permettra aux femmes d’adopter une approche fondée sur des principes pour concevoir des idées créatives, d’acquérir des connaissances en matière de leadership et de compétences managériales.

Parmi ces femmes, plus de 500 entrepreneures recevront des subventions pour soutenir le développement de leur entreprise et accroître leur impact sur les communautés. En 2024, 60 lauréates sélectionnées bénéficieront d’une formation accélérée. Elles recevront une série complète de séances de soutien et de mentorat avec des experts.

À la fin du programme, une bénéficiaire de chaque pays recevra une subvention de 10 000 dollars pour soutenir son projet. En s’attaquant à grande échelle aux principaux défis auxquels les femmes entrepreneures sont confrontées en Afrique, ce programme leur donnera les moyens d’être les acteurs du changement en Afrique.

Lancée en 2022, la plateforme Coca-Cola de développement durable axée sur l’Afrique, JAMII, abrite des programmes nouveaux et existants en s’appuyant sur l’héritage de 90 ans de Coca-Cola dans le domaine du développement durable sur le continent dans les trois domaines clés suivants : la gestion des déchets d’emballage, la sécurité hydrique et l’autonomisation économique des femmes et des jeunes.

Pour plus d’informations sur le programme, cliquez ici https://wia-initiative.com/jamii-femmes-eng/

À propos de la Fondation Coca-Cola

La Fondation Coca-Cola est la branche philanthropique mondiale de The Coca-Cola Company. Depuis sa création en 1984, la Fondation a investi plus de 1,2 milliard de dollars en subventions pour soutenir des initiatives communautaires durables dans le monde entier, axées sur la gestion de l’eau, le recyclage communautaire, l’autonomisation des femmes, l’éducation et le développement de la jeunesse. Pour plus d’informations sur la Fondation Coca-Cola, veuillez consulter le site : https://www.coca-colacompany.com/shared- future/communities/the-coca-cola-foundation

À propos de l’initiative WIA

Lancée en 2016 sous la présidence de Hafsat Abiola, l’initiative Women in Africa (WIA) est la première plateforme internationale dédiée au développement économique et au soutien des femmes entrepreneures africaines. Chez WIA, nous sommes convaincus que les contributions des femmes panafricaines seront déterminantes pour le changement positif et l’impact qu’elles auront sur le progrès du continent. Pour les soutenir, les principaux programmes proposés par la WIA sont les suivants :

– WIA 54, un concours annuel panafricain pour les projets d’entreprenariat menés par des femmes.

– WIA HUBS, qui vise à fournir un soutien local aux femmes entrepreneures africaines.

– WIA MENTORING, un programme visant à encadrer les nombreux talents africains.

– WIA YOUNG LEADERS, un programme visant à identifier et à soutenir les jeunes leaders à travers le continent.

– WIA CODE, un programme axé sur l’enseignement de l’informatique à la prochaine génération.

À propos d’Honoris United Universities

Honoris United Universities est le premier et le plus grand réseau panafricain d’enseignement supérieur privé qui s’engage à transformer des vies grâce à une éducation pertinente pour la réussite tout au long de la vie. L’intelligence collaborative, l’agilité culturelle sont au cœur de l’approche d’Honoris pour former la prochaine génération de leaders et de professionnels capables d’avoir un impact régional dans un monde globalisé. Honoris combine l’expertise de ses institutions membres pour développer des talents africains de classe mondiale qui sont compétitifs dans un marché du travail exigeant, de plus en plus digitalisé et qui prône la création d’entreprise.

Reconnu par le Forum économique mondial comme un nouveau champion, Honoris comprend une communauté de 71 000 étudiants répartis sur plus de 70 campus, centres d’apprentissage et en ligne, dans 10 pays africains et 32 villes. Le réseau est constitué de 15 institutions : universités pluridisciplinaires, écoles spécialisées, instituts techniques et professionnels, contact, des établissements à distance et en ligne. Les étudiants ont la possibilité d’expérimenter des partenariats exclusifs et des programmes d’échange dans plus de 190 universités en Europe, aux États-Unis et en Asie. Plus de 420 diplômes sont proposés en médecine, sciences de la santé, ingénierie, informatique, commerce, droit, architecture, arts créatifs, mode et design, médias, sciences politiques et éducation.