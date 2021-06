La fin des subventions directes de l’Etat se précise

L’Algérie s’apprête à revoir la politique des subventions de l’État. Si l’annonce avait été faite par le chef de l’État pour après l’installation du Parlement et des assemblées locales, l’élaboration du fichier national des revenus des citoyens vient confirmer cette démarche.

L’élaboration de la cartographie des revenus des citoyens devra ainsi permettre de définir les catégories qui devront être ciblées et soutenues de manière directe par les subventions de l’État. Le Directeur général de la modernisation et des documents d’archives au ministère de l’Intérieur, Mahfoudi Redouane est revenu, hier dimanche sur les ondes de la Radio nationale, sur l’état d’avancement de la cartographie des revenus des citoyens.

Selon l’intervenant, « ce fichier, dont le travail avait été finalisé, devra permettre au ministère de l’Intérieur, en collaboration avec le département des finances, de recenser les revenus de chaque citoyen comme première étape de la révision des subventions de l’État afin de les rediriger vers ceux qui les méritent réellement ».

Ce qui va changer

Cela permettra également, selon lui, « de baisser la facture des subventions sociales de 50% ». Ainsi, si cette démarche sera concrétisée tel annoncé par les pouvoir publics, il faut donc s’attendre à une hausse des produits subventionnés par l’État, tel que le pain, le sucre, le lait, l’huile … en d’autres termes, ces produits seront commercialisés avec leurs prix réels.

Les personnes classées dans la catégorie des personnes à faible revenu, selon ce que va donner la cartographie des revenus des citoyens, devront donc recevoir des aides aide directe afin de pouvoir faire face aux prix réels des produits, jusqu’alors subventionnés, et ainsi être directement ciblés par la politique des subventions de l’État.

Cependant, il convient de noter que, ni le montant de cet aide, ni les modalités de son octroi encore moins les catégories précisément ciblées ne sont encore fixées. Cela devra attendre l’installation de l’assemblée populaire nationale et les assemblées locales.

Révision profonde des subventions de l’État

Pour rappel, le président de la République avait annoncé, début juin dans une interview accordée à l’hebdomadaire français Le Point, une révision profonde des subventions de l’État, assurant que « l’État social reste un principe valable pour les classes moyennes et démunies ». Cependant, il a indiqué que « les plus riches ne doivent plus être concernés par les subventions ».

À ce propos, il a fait savoir que « le projet est en cours d’élaboration » et qu’il attend « l’élection des assemblées – Parlement et assemblées locales – pour entamer une réflexion nationale, notamment avec les syndicats, le Conseil national économique et social et environnemental et les élus ».

La question de la révision des subventions de l’État avait été également faite par le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane vers le début de l’année en cours. Selon lui, cette démarche, qui a pour but de cibler les catégories sociales qui en ont le plus besoin interviendra au plus tard le deuxième semestre de 2021.