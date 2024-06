La fin de Radio M : le média annonce la cessation de publication

Aujourd’hui, le 19 juin 2024, le média Radio M a publié un communiqué annonçant la cessation de publication. “C’est avec le cœur lourd que nous, journalistes de Radio M, vous annonçons la cessation de publication de notre site web”, annonce le communiqué, signé par toute l’équipe.

En effet, ce média, qui a vu le jour il y a 11 ans, cesse désormais d’exister. L’aventure ayant débuté “entre les murs d’une petite cuisine à Alger Centre” prend ainsi fin. Fondée en 2013, Radio M est devenue une plateforme essentielle pour ceux qui valorisent les débats libres et l’information indépendante. Le média a traversé 11 ans de combats et de débats passionnés. À travers ces années, Radio M a persisté avec l’ambition de suivre les mutations d’une société algérienne dynamique et exigeante. L’équipe exprime sa fierté pour avoir maintenu cette flamme malgré toutes les difficultés rencontrées.

“11 ans de combats. De luttes. De débats passionnés et passionnants. Mais 11 ans aussi d’espoir, enveloppé dans une ambition de développement constant et une ambition inébranlable d’être à l’écoute de toutes les mutations d’une société mosaïque, plurielle, multiple, riche, jeune, vivante et exigeante”, lit-on dans le communiqué de Radio M.

Dans son communiqué, le média a rappelé que “le 13 juin 2024, la Cour d’appel d’Alger avait confirmé la dissolution d’Interface Médias, la société éditrice de Radio M”. Notant que cette décision inclut aussi “la confiscation de tous ses biens saisis et une amende de dix millions de dinars”. “En plus de ce lourd jugement, l’entrée en vigueur prochaine d’un nouvel arsenal juridique régissant les médias algériens rend notre activité impossible”, précise encore le même communiqué.

“Depuis l’arrestation d’Ihsane El Kadi, directeur de publication de Radio M, en décembre 2022, et de la saisie de tout le matériel de la radio et de la mise sous scellés de son siège”, Radio M a persisté. “La poursuite des activités du titre Radio M, devenu inaccessible sur le web en Algérie début 2023, s’est faite dans des conditions extrêmement difficiles. Une survie rendue possible grâce aux efforts d’une équipe bénévole de rédacteurs”, indique le communiqué de Radio M.

La Prison pour Ihsane El Kadi

Ihsane El Kadi, directeur de Radio M et de Maghreb Emergent, est en prison depuis le 29 décembre 2022. Arrêté à son domicile à Boumerdes, il a été placé en garde à vue pendant cinq jours avant d’être emprisonné. Accusé d’avoir reçu des fonds étrangers à des fins de propagande, El Kadi a toujours nié ces accusations. Lors de son procès en mars 2023, il a été condamné à cinq ans de prison, dont trois ans ferme. La Cour d’appel a ensuite aggravé cette peine à sept ans, dont cinq fermes, en juin 2023. La dissolution de la société Interface Média a également été confirmée.

En octobre 2023, la Cour suprême a rejeté les deux pourvois en cassation de la défense d’Ihsane El Kadi. Sa condamnation, ainsi que celle de l’entreprise Interface Média, est devenue définitive. Face à ces défis, l’équipe de Radio M garde espoir. “Nous restons malgré tout optimistes pour une renaissance de la liberté d’expression et la libération d’Ihsane El Kadi et de tous les autres détenus d’opinions”, affirme-t-elle dans son communiqué.