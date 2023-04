La fille du comédien algérien Hamza Feghouli (Mama Messaouda) lance un appel de détresse

Hamza Feghouli, le célèbre comédien très apprécié par le public algérien, est depuis plusieurs mois au centre de l’attention médiatique en Algérie ! En effet, les révélations de sa famille et de son entourage à propos de son état de santé n’ont laissé personne indifférent !

Par le biais d’une déclaration accordée au journaliste people Rabah Allaoua, la fille de Hamza Feghouli a évoqué la situation difficile que vit son père depuis plusieurs années, suscitant ainsi l’inquiétude de nombreux fans et collègues de l’acteur.

Selon les déclarations de sa fille rapportées par Rabah Allaoua, celui qu’on surnomme Mama Messaouda subit une marginalisation depuis un certain temps. Malheureusement, cette situation a profondément affecté le comédien, qui a même dû consulter un psychologue pour surmonter cette épreuve. Sa fille a également déploré l’absence de soutien de la part du ministère de la culture, malgré l’apport de son père au paysage artistique en Algérie.

Hamza Feghouli subira une intervention chirurgicale

Pour couronner le tout, Hamza Feghouli doit bientôt subir une intervention chirurgicale au niveau de la tête. Sa fille a demandé aux Algériens de prier pour lui, afin qu’il puisse traverser cette épreuve difficile avec succès.À vrai dire Hamza peut compter sur le soutien de certains de ses collègues, notamment Athmane Ariouat, qui lui a rendu visite pour prendre de ses nouvelles et s’assurer de son état de santé.

Dans le même sillage, il est important de souligner que Hamza Feghouli souffre depuis plusieurs années d’une détérioration graduelle des reins, ainsi que de complications chroniques liées au diabète. Sans aucun doute, les téléspectateurs algériens étaient attristés d’apprendre la situation difficile dans laquelle se trouve Hamza Feghouli, l’un des acteurs les plus aimés et les plus talentueux d’Algérie.

En effet, sa contribution inestimable au paysage artistique algérien a été une source de joie pour des générations entières. Son humour et son talent ont apporté un peu de légèreté et de rire dans les moments les plus sombres. Nous souhaitons de tout cœur à Hamza Feghouli un prompt rétablissement et qu’il surmonte rapidement cette période difficile. Son talent et sa bonne humeur manquent déjà au public algérien, qui espère le revoir sur scène très bientôt.