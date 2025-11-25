La FIFA publie la liste officielle des chapeaux : voici le pot de l’Algérie

La FIFA a officiellement publié la composition des quatre chapeaux en vue du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu le 5 décembre prochain au Kennedy Center de Washington D.C., aux États-Unis. Comme attendu, l’Algérie a été placée dans le chapeau 3.

Une position qu’elle partage avec la majorité des sélections africaines qualifiées pour le tournoi. Seuls le Maroc et le Sénégal, mieux classés au niveau mondial, figurent dans le pot 2, ce qui les place dans une situation légèrement plus favorable avant le tirage. Les autres représentants du continent, eux, se retrouvent répartis entre les chapeaux 3 et 4, preuve de la forte concurrence et des écarts de classement existant au sein des nations africaines.

Pour établir cette répartition, la FIFA s’est appuyée sur son classement du mois de novembre, garantissant ainsi une certaine cohérence sportive. Néanmoins, une exception notable concerne les six équipes appelées à disputer les barrages intercontinentaux : quelle que soit leur position dans le classement, elles sont automatiquement versées dans le chapeau 4. L’Algérie, pour sa part, fait partie du pot 3 aux côtés de sélections comme l’Équateur, l’Australie, la Tunisie ou encore la Côte d’Ivoire, ce qui témoigne d’un niveau relativement homogène entre les équipes de ce palier.

🟢 À LIRE AUSSI : Quel est le classement FIFA de l’équipe d’Algérie avant le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

Le chapeau 4, quant à lui, regroupe les équipes les moins bien classées ainsi que celles issues des barrages. Parmi ces nations figure notamment l’Arabie Saoudite, formation qui pourrait très bien croiser le chemin des Verts lors de la phase de groupes. Une éventualité qui ne serait pas anodine, tant les Saoudiens ont prouvé ces dernières années qu’ils étaient capables de tenir tête aux grandes nations, comme en témoigne leur victoire historique face à l’Argentine en 2022.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe Arabe FIFA 2025 au Qatar : Bougherra dévoile sa liste avec quelques surprises

Tirage hypothétique : quel est le groupe de la mort de l’Algérie ?

En imaginant un scénario particulièrement défavorable pour les Fennecs, il n’est pas exclu qu’ils tombent dans un groupe extrêmement relevé. Un tirage hypothétique comprenant l’Argentine, championne du monde en titre menée par Lionel Messi, où l’Espagne, détentrice de la dernière édition de la Coupe d’Europe, la Croatie, équipe réputée pour son expérience et sa solidité en Coupe du monde, ainsi que l’Arabie Saoudite, formerait un véritable « groupe de la mort ». Une configuration redoutable qui obligerait Vladimir Petkovic et son groupe à puiser dans toutes leurs ressources.

Dans un tel contexte, l’équipe Algérie devrait faire preuve d’un immense niveau d’engagement, de rigueur tactique et de discipline pour espérer franchir la phase de groupes. Quel que soit le tirage, les Verts savent que la mission sera délicate, mais ils aborderont ce rendez-vous mondial avec ambition et détermination.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe Arabe FIFA 2025 au Qatar : quelles sont les chaînes gratuites qui diffuseront la compétition ?