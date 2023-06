La FIFA commente l’arrivée de Houssem Aouar en équipe d’Algérie

Officialisant son arrivée en équipe d’Algérie pour le prochain rassemblement des Verts, le néo-international algérien, Houssem Aouar, suscite l’engouement du public.

En effet, la fin du long feuilleton qui a précédé son arrivée en sélection algérienne a fait monter la hype autour de l’ancien capitaine lyonnais.

Cette fois, c’est au tour de la fédération internationale de football, FIFA, de souhaiter la bienvenue au Gone. Ainsi, dans une publication sur Twitter, la FIFA a dit, « Houssem Aouar est sélectionné pour la première fois avec l’équipe de Djamel Belmadi. » lit-on sur le post de l’instance internationale basée à Zurich.

Joueur talentueux dont le profil serait nécessaire à la sélection nationale dans sa quête de reconquérir le trône africain, la FIFA a commenté l’arrivée d’Aouar en ajoutant, « C’est un renfort de poids pour les Fennecs qui vont être à la recherche d’un nouveau titre africain et qui visent la qualification en Coupe du monde 2026. » ajoute la FIFA.

Un message plein d’optimisme et qui laisse de belles perspectives à présager quant à l’arrivée de Houssem Aouar en sélection algérienne.

Le renouveau de Housse Aouar semble prendre, enfin, forme. Après son choix de représenter l’équipe d’Algérie, le joueur de 24 ans acte son départ du club rhodanien de l’OL.

Ainsi, dans l’une de ses stories sur Instagram, Aouar a partagé la photo d’une plaque commémorative à son nom et qui marque son passage chez les Gones. De ce fait, Aouar officialise son départ de la formation lyonnaise, lui qui est en fin de contrat cette saison et qui n’envisage pas un avenir au sein de son club formateur.

Selon certaines sources en Italie, le nouvel international algérien serait en passe de rejoindre la formation de la ville éternelle, l’AS Rome. Des informations que le journaliste Fabrizio Romano confirme en laissant entendre d’Aouar attend la fin de cette saison pour prendre sa grande décision quant à son futur club.

AS Roma are closing in on deal to sign Houssem Aouar as free agent. There’s an agreement in principle, waiting on contract to be signed in the next days. 🟡🔴🤝🏻 #transfers @SkySport

Aouar’s contract will be valid until June 2028 — here we go soon. pic.twitter.com/hnCo9scfm0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2023