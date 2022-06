La FIFA annonce les 16 villes qui accueilleront la coupe du monde 2026

Après l’annonce des pays organisateurs de la coupe du monde 2026, la fédération internationale de football vient de dévoiler les 16 villes qui accueilleront la 23ᵉ édition de la compétition la plus prestigieuse du ballon rond.

Un prestige qui sera mis en examen puisque le mondial organisé par le trio Canada-États-Unis-Mexique sera le mondial de toutes les exceptions. L’instance dirigée par l’italo-suisse, Gianni Infantino, a opté pour 11 villes américaines, 3 villes mexicaines et deux villes canadiennes pour accueillir le mondial de 2026.

En effet, le choix de la FIFA s’est porté sur les villes américaines d’Atlanta, de Boston, de Dallas, de Houston, de Kansas City, de Los Angeles, de Miami, de New York (New Jersey), de Philadelphie, de San Francisco (Bay Area) et de Seattle ; les villes mexicaines de Guadalajara, de Mexico City et de Monterrey, quant au Canada, seules les villes de Toronto et de Vancouver accueilleront des rencontres de la phase finale de la compétition.

Le mondial nord-américain sera le premier à être organisé par 3 pays différents. Cependant, les surprises du mondial de 2026 ne s’apprêtent pas à s’arrêter sur ce point. Suite à la décision de la FIFA d’augmenter le nombre des pays participants à la phase finale de la coupe du monde, l’édition accueillie par le continent nord américain verra la participation de 48 sélections pour la première fois de l’histoire de la coupe.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la volonté de la FIFA de réformer le football et de concrétiser le programme d’Infantino.

Your #FIFAWorldCup 2026 Host Cities: 🇺🇸Atlanta

🇺🇸Boston

🇺🇸Dallas

🇲🇽Guadalajara

🇺🇸Houston

🇺🇸Kansas City

🇺🇸Los Angeles

🇲🇽Mexico City

🇺🇸Miami

🇲🇽Monterrey

🇺🇸New York / New Jersey

🇺🇸Philadelphia

🇺🇸San Francisco Bay Area

🇺🇸Seattle

🇨🇦Toronto

🇨🇦Vancouver — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022

Du football partout et pour tout le monde

Le format actuel de la coupe du monde donne lieu à des qualifications rocambolesques les unes que les autres. Ces derniers allèchent le jeu, poussent les principaux acteurs à se dépasser sur le rectangle vert et imposent la réflexion sur l’ampleur que prend le football dans notre ère.

Suivant un modèle réformiste qui se veut unitaire et équitable, la FIFA a décidé d’augmenter le nombre des pays participants à la coupe du monde, et ce, dès l’édition du 2026. De ce fait, le continent africain, à titre d’exemple, aura 9 tickets qualificatifs au mondial au lieu des 5 actuellement.

Une réforme qui exigera un changement dans le schéma des éliminatoires de la zone africaine dès la fin du prochain mondial. Les 4 tickets additionnels réconforteraient les détresses de beaucoup de supporters brisés par la non-qualificatifs de leurs équipes nationales au mondial…