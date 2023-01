La femme du petit fils de Mandela en Khit Errouh enflamme la toile

À l’occasion de l’organisation du championnat d’Afrique des nations CHAN, en Algérie, la ministre de la Culture à savoir Soraya Mouloudji a organisé un défilé de mode en tenue traditionnelle à l’honneur des délégations présentes. En effet, la première responsable du secteur de la culture en Algérie veille à promouvoir le patrimoine algérien culturel. Et ce, en organisant des activités en rapport avec les traditions algériennes lors des événements continentaux et mondiaux.

Spécialement après les multiples attaques sur la culture algérienne. Dans le détail, le peuple marocain s’est, à plusieurs reprises, attribué des éléments de notre culture. Notamment, des plats, des tenues, des chansons et même des accessoires. De ce fait, la photo de la femme de Zwelivel Mandela, le petit-fils du leader Nelson Mandela portant Khit Errouh a fait un grand buzz sur la Toile.

En compagnie de Soraya Mouloudji, la femme de Zwelivel Mandela porte élégamment cet accessoire typiquement algérien sur son front. Dans ce sillage, on rappelle qu’une grande polémique s’est déclenchée au sujet de l’origine de Khit Errouh, dernièrement. Et ce, après le lancement du clip de Assala Nasri avec la chanteuse marocaine Asma Lmnawar. En effet, la chanteuse syrienne a porté ce bijou. Sachant que la chanson était interprétée en marocain.

Cérémonie d’ouverture CHAN 2023 : la culture algérienne fortement présente

Lors de l’ouverture du CHAN ce vendredi, le public présent et les téléspectateurs ont eu droit à de belles séquences. En effet, l’Algérie a émerveillé les spectateurs sur tous les plans. En présentant des chorégraphies qui reflètent la culture et les traditions présentes dans les quatre coins du pays.

En Karakou et aux sons de Dahmane El Harrachi, la cérémonie a bien commencé. Effectivement, le public a interagi avec les différentes danses tout au long de la manifestation. Robes kabyles, chansons kabyles, Reggada ou encore les danses des hommes bleus, le public présent au stade de Nelson Mandela s’est régalé. Ainsi, l’Algérie a prouvé son potentiel à organiser de tels événements. Chose qui constitue un atout majeur quant à la candidature de l’Algérie pour l’organisation de la CAN 2025.