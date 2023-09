La femme de Tayeb Meziani révèle une relation extraconjugale de son mari

Visiblement, c’est fini entre l’international algérien Tayeb Meziani et sa femme, Malak Abdrabou. Cette dernière a annoncé sa séparation avec le joueur, père de ses deux enfants.

Il y a cinq ans, soit en 2018, le mariage du footballeur algérien Tayeb Meziani à une jeune fille, qui répond au nom de Malak Abderabou, avait enflammé la toile sur les réseaux sociaux. Un beau couple qui a toujours fasciné les internautes. Mais, visiblement, cette histoire d’amour vient de connaitre son épilogue.

En effet, Malak, qui a eu deux enfants (un garçon et une fille) de son union avec Meziani, a annoncé sa séparation avec l’international algérien. La raison ? C’est la relation extraconjugale de son mari.

La séparation du beau couple suscite la réaction des internautes

Dans des story sur son compte Instagram officiel, Malak Abdrabou a dénoncé une trahison de la part de Tayeb Meziani. Selon des indiscrétions, le joueur serait en couple avec autre fille.

« Je n’ai plus rien à foutre…J’ai besoin d’aide, je suis au plus bas. Et puis, on se moque déjà de moi depuis assez longtemps sans le savoir. Donc, autant vous dire que je m’en fou. Je ne réfléchis même plus en ce moment ». A écrit Malak, avec un cœur brisé. Et d’ajouter : « Seuls mes enfants font pitié ». Il faut dire que cela a suscité la réaction des internautes. Nombreux sont ceux qui ont affiché leur solidarité et soutien avec la jeune Malak.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, Tayeb Meziani, qui s’est récemment engagé avec le Club Africain, n’a pas réagi. Il semble plutôt concentré avec sa nouvelle équipe. Reste à savoir maintenant si le divorce sera bientôt acté, ou bien le couple va de nouveau s’unir et boucler cette affaire qui a enflammé la toile sur les réseaux sociaux.