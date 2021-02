La femme de Rachid Nekkaz sort de son silence

La femme du détenu d’opinion, Rachid Nekkaz sort de son silence, pour s’exprimer pour la première fois sur la situation de son mari, en détention provisoire depuis le 4 décembre 2019.

Dans une vidéo publiée, hier samedi sur Facebook, Cécile Leroux qui s’est présentée comme la compagne de vie de Rachid Nekkaz, et donc, « son épouse et la mère de son fils », rompe son silence en alertant notamment sur son état de santé.

D’emblée, elle s’explique sur son long silence concernant l’affaire de son mari. Selon elle, Rachid Nekkaz « ne voulait pas que j’intervienne, il ne voulait pas l’intervention de l’étranger, de la famille ».

Néanmoins, l’état de santé préoccupant de son mari en prison l’a incité à réagir. « Il y a une situation critique. L’état de santé de mon mari se dégrade », a-t-elle déclaré.

Et de continuer, toujours à propos de l’état de santé de Nekkaz : « Je viens d’apprendre, comme vous tous, qu’il a un début de cancer à la prostate, de plus, il a toujours eu des problèmes respiratoires ».

L’épouse du détenu a ensuite rappelé que son mari a été récemment « transféré dans une prison dans le désert », et qu’il est « très loin de sa famille et de ses avocats, mais aussi des hôpitaux ». « L’hôpital le plus proche est situé à 120-150 km », a-t-elle encore ajouté.

« Je demande l’application de l’article de loi 128 »

Mme Nekkaz demande ainsi au gouvernement et à la justice de « bien vouloir appliquer l’article 128 ». « On m’a parlé de l’article 128, je demande au gouvernement et à la justice s’ils veulent bien l’appliquer, et libérer Rachid Nekkaz pour raison de santé ».

Cécile Leroux estime encore que « le gouvernement peut bien comprendre cet appel à l’application de l’article de loi 182, et cette demande du fond du cœur de libérer mon mari pour qu’il puisse avoir des soins médicaux ».

Selon l’intervenante, il s’agit ici d’un « appel du cœur pour sa santé, un appel sanitaire et un appel humanitaire », tout en remerciant vivement, « tous les avocats de Rachid Nekkaz » qui sont « persistants, fidèles, constants et communicatifs … ». Elle a également tenu à remercier le peuple algérien.

Il convient de rappeler que le détenu Rachid Nekkaz est poursuivi pour « incitation à porter des armes contre des représentants de l’État, incitation à attroupement non armé et publication Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt national ».