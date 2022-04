La Fédération algérienne des consommateurs et le pouvoir d’achat

Durant ce mois sacré du Ramadan 2022, les aliments, que ce soit les viandes, les fruits, les légumes ou autres, ils ont tous connu une flambée des prix sans précédent, mais aussi des pénuries. Selon les estimations du président de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC), Zaki Hariz, le pouvoir d’achat des Algériens a décliné de 40 % ces deux dernières années.

Zaki Hariz, a appelé samedi 23 avril à Alger à adopter une politique de planification et de prospective en matière de consommation, d’importation et d’exportation afin d’identifier les besoins nationaux de contrôle du marché et des prix.

Lors de sa visite en tant qu’invité au « Forum d’El Moudjahid » pour aborder les difficultés rencontrées par les consommateurs pendant les 20 premiers jours du Ramadan, Hariz a expliqué qu’il est nécessaire d’adopter des statistiques de planification et de contrôle concernant la consommation, l’importation et l’exportation pour déterminer les besoins nationaux et contrôler le marché et les prix, préservant ainsi le pouvoir d’achat du citoyen.

Suggestions du président de la FAC pour améliorer le pouvoir d’achat

Il a également présenté un certain nombre de suggestions pour stabiliser le marché et améliorer le pouvoir d’achat, notamment l’accélération de la publication de la loi sur l’investissement et la suppression des obstacles administratifs tout en ouvrant la porte à la concurrence dans tous les domaines.

Il a appelé à la mise en place de grands espaces commerciaux et de centres logistiques pour la restauration en période de pression.

En ce qui concerne le marché de l’habillement et de la chaussure, il a estimé qu’au cours de cette période, il a connu « une agitation en termes de disponibilité, de prix et de qualité. »

Afin de contribuer à préserver le pouvoir d’achat du citoyen, le représentant des consommateurs a suggéré d’ouvrir la voie à une concurrence loyale dans divers domaines, qu’ils soient de consommation, de service, de santé ou autres afin de limiter la hausse des prix.

Il a également souligné l’importance de porter le taux de couverture du marché par la production nationale à 60% pour éviter l’importation et ses répercussions sur la hausse des prix.

Pour sa part, le vice-président de la Fédération, Ahmed Azzizi, a appelé à la création de l’Agence nationale de sécurité alimentaire et hydrique pour protéger le consommateur des diverses répercussions économiques et des transformations que connaît la société en termes de croissance démographique, soulignant l’importance de penser à la sécurité de l’eau et en faire une priorité, à la lumière des changements climatiques.